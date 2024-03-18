恒生指數｜港股午後靠穩升約60點　本港地產股跌(持續更新)

恒生指數今早開市偏軟。恒指低開30點，報16,690點；國指低開17點，報5,803點；科指低開14點，報3,535點。
【13:43更新】
恒生指數午後靠穩，升約60點，報16,782點；科指升1.53%。
中原地產公九數據，十大屋苑在剛過去的周末錄得28宗成交，按周下跌24%，本地地產股下跌。恒地（012）跌逾4%；新地（016）跌近3%；新世界（017）跌1%；信置（083）跌逾1%；長實（1113）跌逾2%。
國泰（293）升0.3%；特步（1368）跌2.9%。
【12:20更新】
恒生指數半日窄幅上落，中午收市報16,720點，跌不足一點，半日成交額559.26億；科指升0.48%，報3,566點。
比亞迪（1211）報216元，升2.7%；京東系造好，京東（9618）升2.6%、京東健康（6618）升2.7%。
車股受惠上揚，吉利汽車（175）升1.2%；小鵬汽車（9868）升3.7%；蔚來（9866）升4.8%；長城汽車（2333）升1%。
體育用品股逆市跌，李寧（2331）跌近5%。
HKTVmall母企香港科技探索（1137）破底低見1.73元後，半日收市倒升2.7%。
【10:30更新】
友邦（1299）績後未止跌，股價再跌逾2%。
比亞迪（1211）升逾3%；京東（9618）升逾2%。京東與比亞迪宣布，在汽車產業鏈業務上，達成全面戰略合作協議。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.1%；騰訊（700）升0.5%；美團（3690）偏軟跌0.3%。