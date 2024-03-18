恒生指數｜港股午後靠穩升約60點　本港地產股跌(持續更新)

恒生指數今早開市偏軟。恒指低開30點，報16,690點；國指低開17點，報5,803點；科指低開14點，報3,535點。

【13:43更新】

恒生指數午後靠穩，升約60點，報16,782點；科指升1.53%。

中原地產公九數據，十大屋苑在剛過去的周末錄得28宗成交，按周下跌24%，本地地產股下跌。恒地（012）跌逾4%；新地（016）跌近3%；新世界（017）跌1%；信置（083）跌逾1%；長實（1113）跌逾2%。

國泰（293）升0.3%；特步（1368）跌2.9%。