恒生指數｜港股半日升184點　京東系續升(持續更新)

美股上周五反覆靠穩，港股連升兩周，重返250天線後，今早高開。恒生指數高開139點，報17,569點。
【12:45更新】
恒生指數半日收報17,614點，升184點，半日成交額520.06億；科指升251%，報3,545點。
京東系繼續造好，京東健康（6618）升7.4%，為半1表現最好藍籌；京東（9618）升5.3%；京東物流（2618）升5%。
金價上周創新高，突破2,500美元關，金礦股上揚。紫金（2899）升2.3%；招金（1818）揚5.7%；山東黃金（1787）彈升5.1%。
公用股向下，煤氣（003）中期少賺16%，股價半日挫2%，暫錄五連跌，為表現第二差藍籌股；中電（002）跌0.7%；港燈（2638）下滑0.6%。
極兔速遞（1519）將獲納入國指成份股，半日急升近6%。
【11:05更新】
恒生指數暫報17,601點，升171點；科指升2.34%，報3,539點。
金價上揚，帶動黃金相關股造好，招金（1818）、中國黃金（2099）升逾6%；紫金（2899）升逾2%；山東黃金（1787）升逾4%。
蔚小理造好，蔚來（9866）升逾4%；小鵬（9868）升逾3%；理想（2015）升逾6%。