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財經
2024-07-03 12:15:00

恒生指數｜港股半日升209點　萬八點未企穩(持續更新)

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香港股市近年來交投淡靜，上半年IPO表現未如預期。(資料圖片)

香港股市近年來交投淡靜，上半年IPO表現未如預期。(資料圖片)

聯儲局主席鮑威爾表示，美國在抗通脹上已取得進展，美股隔晚走高，港股跟隨高開。恒生指數高開72點，報17,841點；國指高開19點，報6,394點；科指高開0.7%，報3,564點。

【12:15更新】

恒生指數半日升209點，報17,978點，萬八關未企穩，成交654億；科指升2.5%，報3,627點。

ATM向上，阿里巴巴（9988）、美團（3690）升近3%；騰訊（700）升1.4%。

商湯（020）據報發布新版大模型，升逾13%。

波司登（3998）配股，逆市挫15%。

【11:51更新】

恒生指數升幅擴至239點，現報18,008點，重上萬八關。

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【10:16更新】

恒指現升114點，報17,883點；科指升0.95%，報3,572點。

商湯（020）據報將於7月4日舉行的「2024世界人工智能大會」上，發布旗下大模型最新版本「日日新5.5」，股價升幅擴至逾一成。

騰訊（700）昨日領跌，兼跑輸大市及遭北水淨沽，今早低開0.7%，現升0.5%。

「三桶油」再造好，分別升1%，中石油（857）及中海油（883）破頂。

造車新勢力亦造好，蔚來（9866）升逾3%；小鵬（9868）升0.7%；理想汽車（2015）升逾2%。