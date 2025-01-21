恒生指數｜港股半日升223點　重上2萬關　碧桂園復牌飆逾兩成(持續更新)

美國當選總統特朗普於周一(20日)正式宣誓就職，成為第47任美國總統，暫時未對中國啟動關稅戰。恒生指數今(21日)高開202點，再重上兩萬點關口，初段成交額逾50億元。
中芯再升逾7%破頂
【12:30更新】恒指半日升223點，報20,149點，重上兩萬關，成交871億元；科指升2.5%；國指升逾1%。
美國收緊晶片對中國進一步出口，中芯國際(981)連日急升，半日再升逾7%破頂，報42.3元。
碧桂園(2007)復牌升逾23%，0.6元。港交所(388)微升0.2%，報294.2元。
騰訊(700)微跌0.1%，報389.4元；美團(3690)升近3%，報160元；小米(1810)升逾3%，報35.85元。
中海油(883)跌近1%，報18.94元；中石油(857)跌近0.5%，報6.09元；中石化(386)則無升跌。
碧桂園復牌升近三成
【10:05更新】恒指高開回軟後，好淡爭持，暫升逾100點，再次重上2萬關。
【10:00更新】碧桂園今(2007)復牌，初段升近亖成，暫報0.62元。
【09:58更新】恒指高開後升幅收窄，初段升53點，報19,984點，兩萬關再次得而復失。
【09:35更新】碧桂園今(2007)復牌升3%，初段升逾17%，報0.58元。
騰訊(700)逆市跌0.5%，報387元；阿里巴巴(9988)微跌0.1%，報84.5元；美團(3690)升0.5%，報156.4元；京東(9618)跌0.7%，報156.2元。
港交所(388)跌0.14%，報293.2元。
中海油(883)跌1%，報18.8元；中石油(857)跌近1%，報6.06元；中石化(386)跌近1%，報4.27元。
(以上數據僅作參考，數字請以實時公布為準，報道非作任何投資買賣建議。)