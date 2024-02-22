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財經
2024-02-22 13:32:00

恒生指數｜港股午後升逾百點　三桶油續撐市(持續更新)

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港股收市｜恒指收市升176點 試闖萬八遇阻 內房爆上

港股續在萬八關樓下反覆。(資料圖片)

港股昨日升逾200點，今早低開。恒指低開13點，報16,489點；國指低開不足1點，報5,642點；科指低開0.1%，報3,346點。

【13:30更新】

恒生指數午後升逾百點，現升125點，報16,628點；科指升3,376點，報3,376點。

三桶油續撐市，中石油（857）、中海油（883）及中石化（386）齊升2至4%。

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【12:06更新】

恒生指數中午收升24點，報16,528點，半日大市成嶽報486.14億；科技指數跌0.27%，報3,342點。

「三桶油」撐市，中石油（857）、中海油（883）及中石化（386）齊升逾2至3%。

攜程（9961）績後創上市新高，升5.2%，報348.8元，為半日表現最佳藍籌。

創科實業（669）跌2.4%， 報84.9元為半日表現最差藍籌。

【10:22更新】

恒生指數現跌68點，報16,434點；科指跌0.87%，報3,322點。

靈寶黃金（3330）折讓近20%配股集資，股價曾跌近12%。靈寶黃金宣布，以每股1.34元配售最多3,253.8萬股新H股，集資最多4,360萬元，每股作價較昨日收市價折讓約19.76%。

攜程（9961）績後創上市新高，曾升4%，暫為表現最佳藍籌。

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