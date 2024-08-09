恒生指數｜港股半日升299點　中芯國際績後升逾6%(持續更新)

美國公布的上周首次申領失業救濟人數減少至23.3萬人，勝預期，美股三大指數隔晚止跌回升，港股高開。恒生指數高開205點，報17,097點。

【12:16更新】

恒生指數半日升299點，報17,191點，半日成交額536.29億；科指升2.93%，報3,465點。

科技股造好，帶動科指向上，百度（9988）升4.2%；小米（1810）升4.1%；網易（9999）升3.6%；阿里巴巴（9988）2.6%；美團（3690）升2.4%；騰訊（700）升1%。

芯片股亦造好，中芯國際（981）績後向好，半日升6.4%，收報16.82元，為半日表現最好恒指成份股；紫金礦業（2899）升3.2%。