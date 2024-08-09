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財經
2024-08-09 12:16:00

恒生指數｜港股半日升299點　中芯國際績後升逾6%(持續更新)

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有反彈而無大升

港股長期交投偏疏，動力不足。(資料圖片)

美國公布的上周首次申領失業救濟人數減少至23.3萬人，勝預期，美股三大指數隔晚止跌回升，港股高開。恒生指數高開205點，報17,097點。

【12:16更新】

恒生指數半日升299點，報17,191點，半日成交額536.29億；科指升2.93%，報3,465點。

科技股造好，帶動科指向上，百度（9988）升4.2%；小米（1810）升4.1%；網易（9999）升3.6%；阿里巴巴（9988）2.6%；美團（3690）升2.4%；騰訊（700）升1%。

芯片股亦造好，中芯國際（981）績後向好，半日升6.4%，收報16.82元，為半日表現最好恒指成份股；紫金礦業（2899）升3.2%。

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車股向上，理想汽車（2015）升5.6%；比亞迪（1211）升4.3%。

中資電訊股向下，中聯通（762）跌3.7%，為半日表現最差恒指成份股；昨日公布業績的中移動（941）則跌1.3%。

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【10:22更新】

恒生指數暫報17,190點，升298點；科指升2.65%，暫報3,455點。

中資電訊股向下，中移動（941）績後現跌2.2%；中聯通（762）跌2.5%，兩股暫為表現最差藍籌。

中芯國際（981）績後升逾7%；百度（9888）升3.7%。

車股造好，比亞迪（1211）及理想汽車（2015）均升逾3%。

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