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財經
2024-05-16 12:28:00

恒生指數｜港股半日升303點　成交已逾千億(持續更新)

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恒指公司：港股市場估值較低　市場樂觀情緒因滬深港通有望擴大

恒指公司：港股市場估值較低　市場樂觀情緒因滬深港通有望擴大

美國4月CPI創近3年新低，市場預期減息機會大增，刺激港股高開恒生指數今早高開189點，報19,262點；科指升1.2%，報4,091點。

【12:28更新】

恒指半日升303點，報19,376點，半日成交額1,142.6億，已逾千億；科指升1.1%，報4,084點。

ATM個別發展，騰訊（700）業績升4%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；美團（3690）升3%。

中央傳出手救樓市，令內房股受惠造好，龍湖（960）升13%，為半日表現最好藍籌；中海外（688）升逾半成；潤地（1109）升逾3%；花樣年（1777）升近八成。

「造車新勢力」車股個別走，理想汽車（2015）跌逾3%；小鵬汽車（9868）升1.2%；蔚來（9866）跌0.59%；比亞迪（1211）跌逾1%。

創科實業（669）半日跌4.5%，為半日表現最差藍籌股。

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【11:20更新】

恒指現升212點，報19,258點；科指升0.65%，報4,067點。

內銀向上，四大內銀包括建行（939）、工行（1398）、中行（3988）、農行（1288）分別升逾2%至5%。

內房股熱炒，其中龍湖（960）最新升逾12%，暫為表現最好藍籌，曾升14%見14.34元；華潤置地（1109）升逾3%；中海外（688）升逾4%。

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