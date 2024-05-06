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財經
2024-05-06 13:12:00

恒生指數｜港股午後偏軟　信義玻璃續升逾一成(持續更新)

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港股

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港股連升9日後，今早繼續高開開局。恒生指數高開12點，報18,488點；國指高開6點，報6,553點；科指高開10點，報3,982點。

【13:10更新】

恒生指數午後偏軟跌12點，報18,463點；科指跌0.07%，報3,968點。

。信義玻璃（868）續升逾10%

【12:17更新】

恒生指數半日微跌9點，報18,466點，成交增至800.66億元；科指跌0.03%，報3,970點；國指跌17點，報6,529點。

ATM個別發展，騰訊（700）升0.9%；美團（3690）跌1%；阿里巴巴（9988）跌0.1%。

信義玻璃（868）升逾10%，報9.77元，為半日表現最好藍籌股；周大福（1929）跌5.2%，跌至近10日低，報10.44元，為半日表現最差藍籌股。

蔚小理個別走；藥明系造好。

十大最佳遙距工作地點（新），香港有無份？（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），冰島雷克雅維克第10（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），瑞典斯德哥爾摩第9（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），台北第8（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），俄勒岡州波特蘭第7（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），法國巴黎第6（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），日本東京第5（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），新西蘭奧克蘭第4（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），加拿大多倫多第3（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），葡萄牙馬德拉第2（am730製圖） 十大最佳遙距工作地點（新），西班牙馬德里第1（am730製圖）

【11:00更新】

恒生指數新造18,468點，轉跌7點；科指升0.01%，報3,971點。

ATM個別發展，騰訊（700）升0.9%；阿里巴巴（9988）跌0.06%；美團（3690）跌1.2%。

三桶油個別發展，中海油 （883） 跌3%；中石油（857）跌0.6%；中石化（386）升0.9%。

藥明系造好，藥明生物（2269）升逾7%；藥明康德（2359）、藥明合聯（2268）升近5%。

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