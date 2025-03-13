恒生指數｜港股半日爭持跌173點　國泰績後被降級挫逾5%(持續更新)

傳獲四大內銀力撐 新世界一度升近4% 【12:27更新】國泰航空(293)績後遭部分商券下調目標價。其中小摩將國泰評級由「增持」降至「中性」，目標價由12.3元降至11元；滙豐環球研究就調低集團今明兩年盈利預測5%至11%，評級由「持有」降至「減持」，目標價由9.7元下調5%至9.2元。國泰航空中午報10.28元，跌5.69%，成交已達3.5億元。

新世界(017)傳獲四大內銀奉命支持，盤中一度升近4%，高見5.37元，半日報5.27元，升1.7%。 太古地產(1972)中午公布業績，股價升0.08元，報16.22元。 老鋪黃金(6181)回吐逾5%，報678元，市淨率達35.96；蜜雪(2097)轉跌2.7%或11元，報385.8元。 內需股受壓，蒙牛(2319)跌逾4%，報18.04元；安踏(2020)跌逾3%，報94.9元；華潤啤酒(291)跌逾3%，報25.5元；海底撈(6862)跌近3%，報16.86元；李寧(2331)跌逾2%，報17.3元。 騰訊(700)及阿里巴巴(9988)分別跌逾1%及2%，快手(1024)挫逾5%，是半日跌幅最大藍籌。 滙豐(005)升0.75元，報85.8元；友邦跌0.7元，報63.1元。神華(1088)升2%，報31.8元，是半日升幅最大藍籌。

內需股疲軟 蒙牛跌近3%藍籌最弱 【10:44更新】國泰航空(293)績後跌逾6%，低見10.16元，截止發稿，報10.34元，跌逾5%。 騰訊(700)跌逾1元，報510元；阿里巴巴(9988)跌逾1%，報132.9元；美團(3690)跌2.7元，報165.7元；京東(9618)升逾1%，報159.4元；小米(1810)升逾2%，報53.25元。 滙豐(005)升1.35%，報86.25元；友邦(1299)跌0.1元，報63.7元。 老鋪黃金(6181)回吐逾2%，報697.5元；蜜雪(2097)反彈3元，報399.8元。 太古地產 (1972)今公布業績，股價最新報16.42元，升0.28元。 內需股疲軟，華潤啤酒(291)跌近2.8%，報25.6元；海底撈(6862)跌1.6%，報17,06元；蒙牛乳業(2319)跌2.86%，是目前跌幅最大的藍籌。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作任何投資或買賣建議。)