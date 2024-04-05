恒生指數｜港股午後跌幅收窄　長江生命科技曾抽升16%(持續更新)

A股假期休市，港股乏方向。恒指高開62點，報16,787點；科指高開0.1%，報3,464點。
【13:44更新】
港股午後跌幅收窄，恒指現跌13點，報16,711點；科指跌0.48%，報3,444點。
長江生命科技（775）曾抽升16%，現升6%。長江生命科技中午公布，將在美國加州聖地牙哥舉行的美國癌症研究協會（AACR）2024年度年會上，展出兩組分別針對大鼠肉瘤病毒癌基因（KRAS）及細胞程式性死亡−配體1（PD-L1）研究性癌症疫苗的臨床前研究新數據。此外，將聯同其研究合作夥伴晶泰科技（XtalPi）展示其設計癌症疫苗之人工智能（AI）賦能平台的數據。
AEON信貸財務（900）升0.1%。該集團公布年度業績，全年公司擁有人應佔溢利3.9億元，按年升5%，每股盈利93.67仙，擬派末期息0.24元，增9.1%，連中期息全年共派0.48元。
【12:38更新】
恒指半日跌118點，報16,606點，成交422.6億；科指跌1.3%，報3,416點。
金融股逆市造好，滙豐（005）、渣打（2888）揚2%；友邦（1299）升1%。
阿里巴巴（9988）跌0.9%；京東（9618）及小米（1810）跌逾2%。
藥明生物（2269）、藥明康德（2359）跌逾4%及5%。
【10:40更新】
恒指現轉跌217點，報16,507點；科指跌2.19%，報3,384點。
理想汽車（2015）宣布重整組織架構，現跌逾2%。
美國聯儲局官員指，今年未必減息，滙控（005）遭炒上，現逆市升逾2%。