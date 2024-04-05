恒生指數｜港股午後跌幅收窄　長江生命科技曾抽升16%(持續更新)

A股假期休市，港股乏方向。恒指高開62點，報16,787點；科指高開0.1%，報3,464點。

【13:44更新】

港股午後跌幅收窄，恒指現跌13點，報16,711點；科指跌0.48%，報3,444點。

長江生命科技（775）曾抽升16%，現升6%。長江生命科技中午公布，將在美國加州聖地牙哥舉行的美國癌症研究協會（AACR）2024年度年會上，展出兩組分別針對大鼠肉瘤病毒癌基因（KRAS）及細胞程式性死亡−配體1（PD-L1）研究性癌症疫苗的臨床前研究新數據。此外，將聯同其研究合作夥伴晶泰科技（XtalPi）展示其設計癌症疫苗之人工智能（AI）賦能平台的數據。