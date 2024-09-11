恒生指數｜港股半日跌241點　再失守萬七關創本月新低

港股半日反覆失守17,000點關口，三大指數全線下跌。恒生指數低開182點後跌幅擴大，中午報16,992點，跌241點，是9月份以來新低，大市成交572億；國企指數5,938點，跌87點；恒生科技指數3,425點，跌24點。

內銀股普跌，農業銀行(1288)跌3.68%，報3.4元；中國銀行(3988)跌2.38%，報3.28元；工商銀行(1398)跌2.14%，報4.11元；交通銀行(3328)跌2.29%，報5.12元；建設銀行(939)跌1.85%，報5.31元。

生物醫藥股逆市反彈，藥明生物(2269)漲2.75%，報11.2元；藥明康德(2359)升4.66%，報33.7元，是半日升幅最大藍籌；藥明合聯(2268)漲2.03%，報19.08元；百濟神州(6160)漲5.59%，報122.7元。

(以上數據只供參考，股價請以實時公布為準，本文不作任何買賣及投資的建議。)