恒生指數｜港股半日跌303點曾穿萬五點　潤地挫近9%創3年低 (持續更新)

港股早上再創年內新低。恒指高開40點，報15,349點；國指跌1.2%，報5,067點；科指插1.5%，報3,084點。
【12:05更新】
恒生指數半日收報15,004點，跌303點，大市成交額522.69億，再創14個月新低，自2022年11月1日後（14,859點）最低；科指跌2.46%，報3,062點。科指、國指同樣見14個月低。
聯想（992）逆市升1.3%，為半日表現最好藍籌；潤地（1109）跌8.8%，創近3年低，為半日表現最差藍籌。
多隻藍籌股創新低，百威亞太（1876）、華潤萬象生活（1209）、京東健康（6618）、碧服（6098）、九倉置業（1997）均創歷史新低。
ATM方面，美團（3690）跌5%破底；阿里巴巴（9988）跌0.6%；騰訊（700）跌2.8%。
【11:27更新】
恒生指數跌穿15,000點關口，報14,988點，跌320點；科指跌2.71%，報3,044點。
百威亞太（1876）跌8.4%；潤地（1109）跌8%。
【11:10更新】
恒生指數再挫，現報15,056點，跌252點，曾跌逾300點；科指跌2.13%，報3,063點。
美團（3690）跌5%，創近3年低；港交所跌近3%，報222.8元。
【10:17更新】
大市續尋底，恒生指數現報15,151點，跌157點，曾一度跌逾200點；科指跌1.12%，報3,094點。
蔚來（9866）跌近半成；小鵬（9868）、理想（2015）跌逾3%。
百威亞太（1876）跌5.2%、碧服（6098）跌3.1%、九倉置業（1997）跌1.9%均跌至新低。