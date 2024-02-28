恒生指數｜港股午後續跌　樓市全面撤辣新世界升8%(持續更新)

隔晚美股三大指數個別發展。恒指高開42點，報16,833點；國指高開17點或0.3%，報5,824點；科指高開0.7%，報3,527點。
【13:25更新】
恒指現跌63點，報16,727點；科指跌0.71%，報3,478點。
新世界（017）午後升幅擴至逾8%；恒地（012）升逾7%，新地（016）升逾4%；信置（083）、長實（1113）升3%。
【12:09更新】
恒生指數半日跌44點，報16,745點，成交570.6億；科指跌不足0.1%，報3,501點。
本港地產股造好，新世界（017）升近6%；恒地（012） 升4%； 新地 （016）升逾3%；長實（1113）、信置（083）升逾2%。
【11:25更新】
財政司長陳茂波宣布「樓市全撤辣」，地產股造好，恒地（012）升2.2%；新地（016）升1.4%；新世界（017）升逾2.8%；信置（083）升1.1%；長實（1113）升1.7%。
至於地產代理股美聯集團（1200）升逾10%。
【10:56更新】
財政預算案即將發表之際，港股表現反覆，恒生指數現跌91點，報16,699點；科指報3,496點，跌0.2%。
【10:35更新】
恒生指數現跌18點，報16,761點；科指升0.51%，報3,521點。
藥明系方面，藥明生物（2269）逆市升逾3%；藥明康德（2359）升2%。
新創建（659）昨日公布業績，宣布派發特別息，開市後升21%，高見8.98元，暫報8.76元，升18.86%。