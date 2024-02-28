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財經
2024-02-28 13:29:00

恒生指數｜港股午後續跌　樓市全面撤辣新世界升8%(持續更新)

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昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

昨天北水重臨，但未有帶動港股升勢（資料圖片）

隔晚美股三大指數個別發展。恒指高開42點，報16,833點；國指高開17點或0.3%，報5,824點；科指高開0.7%，報3,527點。

【13:25更新】

恒指現跌63點，報16,727點；科指跌0.71%，報3,478點。

新世界（017）午後升幅擴至逾8%；恒地（012）升逾7%，新地（016）升逾4%；信置（083）、長實（1113）升3%。

【12:09更新】

恒生指數半日跌44點，報16,745點，成交570.6億；科指跌不足0.1%，報3,501點。

本港地產股造好，新世界（017）升近6%；恒地（012） 升4%；　新地 （016）升逾3%；長實（1113）、信置（083）升逾2%。

【11:25更新】

財政司長陳茂波宣布「樓市全撤辣」，地產股造好，恒地（012）升2.2%；新地（016）升1.4%；新世界（017）升逾2.8%；信置（083）升1.1%；長實（1113）升1.7%。

至於地產代理股美聯集團（1200）升逾10%。

【10:56更新】

財政預算案即將發表之際，港股表現反覆，恒生指數現跌91點，報16,699點；科指報3,496點，跌0.2%。

【10:35更新】

恒生指數現跌18點，報16,761點；科指升0.51%，報3,521點。

藥明系方面，藥明生物（2269）逆市升逾3%；藥明康德（2359）升2%。

新創建（659）昨日公布業績，宣布派發特別息，開市後升21%，高見8.98元，暫報8.76元，升18.86%。

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