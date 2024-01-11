恒生指數｜港股反彈204點收市終止七連跌　分析看好金礦股

港股連瀉7日跌950點後，今早高開。恒生指數高開56點，報16,154點；國指高開34點，報5,455點；科指高開1%，報3,462點。

【17:XX更新】

港股開局第8日，首次錄得今年以來首天升市，以高收逾200收市。儘管今日錄得升市，惟有市場人士分析，持續回升關鍵在於今晚美國公布的CPI數據。

恒生指數高收204點

周三（11日）恒生指數盤內曾升逾360點，尾市升幅收窄，收報204點，報16,302點，升幅1.27%，主板成交約937億元，結束8日成交不足900億；國指收報5,494點，升73點或1.35%；科指收報3,503點，升74點或2.18%。