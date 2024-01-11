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財經
2024-01-11 17:32:00

恒生指數｜港股反彈204點收市終止七連跌　分析看好金礦股

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港股

中港股去年大幅跑輸，因而惹來今年見底反彈的憧憬。(資料圖片)

港股連瀉7日跌950點後，今早高開。恒生指數高開56點，報16,154點；國指高開34點，報5,455點；科指高開1%，報3,462點。

【17:XX更新】

港股開局第8日，首次錄得今年以來首天升市，以高收逾200收市。儘管今日錄得升市，惟有市場人士分析，持續回升關鍵在於今晚美國公布的CPI數據。

恒生指數高收204點

周三（11日）恒生指數盤內曾升逾360點，尾市升幅收窄，收報204點，報16,302點，升幅1.27%，主板成交約937億元，結束8日成交不足900億；國指收報5,494點，升73點或1.35%；科指收報3,503點，升74點或2.18%。

藍籌方面，騰訊（700）、阿里巴巴（9988）、友邦（1299）貢獻恒指較多；金沙中國（1928）、中石油（857）、神華（1088）拖累大市。

北水南下合計淨流出7.63億元，終止單日流入。南水北上合計淨流入10.11億元人民幣，較上日增加46.61%，連續第3日流入，累計流入17.2億元。

A股方面造好，滬深股市上升，創業板指數升近2%，兩市成交增至逾7,000億元人民幣。上證指數收報2,886點，升8點，升幅0.31%；深證成份指數報9,053點，升131點，升幅1.47%；創業板指數報1,777點，升34點，升幅1.95%。

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分析：短線看好金礦股

中原資產管理聯席董事鄺建揚（Rex）表示，港股連跌多日後，借美團首次回購消息而夾淡倉，短線暫時16,000點關見有支持，至於港股能否持續回升，短線關鍵在於晚間美國公布的CPI數據，如通賬進一步降溫，有利憧憬聯儲局減息。而美金持續轉弱，亦有利中港股市後市走勢，短線有望重上17,000點。

鄺建揚稱，短線較睇好金礦股，「金價企穩2,000元，對上游企業甚為有利，今年業績應該不錯。」他又指，適逢股價已調整多時，現時估值變得合理。料3月業績期前夕，或有資金偷步炒上。

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【15:12更新】

恒生指數尾市升幅收窄，現報16,342點，升244點；科指升2.48%，報3,513點。

煤炭股逆市向下，中國神華（1088）、中煤能源（1898）跌逾2%；兗礦能源（1171）跌逾1%。

美團（3690）曾彈高近6%，現升5.7%；騰訊（700）升2.7%；阿里巴巴（9988）升2.67%。

【13:30更新】

恒生指數現報16,431點，升333點；科指升2.86%，報3,526點。

ATM續升，美團（3690）首度回購彈高近6%；騰訊（700）升3.9%；阿里巴巴（9988）升3.6%。

比特幣概念股「BC科技」（863）升10.8%，；香港兩家比特幣期貨ETF—南方比特（3066）和三星比特（3135）分別升0.9%。

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迅銷（6288）午後短暫停牌，該股將公布季績。

【12:30更新】

恒生指數半日收報16,339點，升242點，半日成交額450.24億元；科指升1.83%，報3,490點。

藥明系造好，藥明生物（2269）升8%；藥明康德（2359）升4.7%，為表現最好藍籌股。

新世界（017）升3.4%；美團（3690）升3.8%；比亞迪（1211）升逾3%，聯想（992）升3%。

【10:15更新】

恒生指數現報16,352點，升254點；科指升2.19%，報3,503點。

ATM向上，美團（3690）續升彈高4%；騰訊（700）升3.4%；阿里巴巴（9988）升2.6%。

藥明生物（2269）回順，股價升一成；油股逆市下跌，中石油（857）跌逾2%；中海油（883）跌0.3%；中石化（386）暫無升跌。

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