恒生指數｜港股反覆低收4點　阿里巴巴績前跌逾2%

美股隔晚反覆向上，中概股普遍向下，港股今早低開，曾失守萬七關。恒生指數低開105點，報17,008點。
【16:36更新】
港股全日表現反覆，恒生指數先低開，曾失守萬七關口，其後一度升逾170點後再倒跌，尾市升幅再收窄，最終收報17,109點，微跌4點，全日成交額879.35億元，繼續不足千億；科指跌0.33%，報3,384點；國指則升0.17%，報6,035點。
科技股個別發展，騰訊（700）上日公布第二季業績，經調整純利增53%勝預期，收入增8%，惟今日股價跌逾1%；收市後公布業績的阿里巴巴（9988）跌逾2%。
銀娛（027）績後升1.5%。
線上醫療股續跌，京東健康（6618）及阿里健康（241）分別跌2.1%及3.3%
【14:45更新】
恒生指數跌53點，報17,059點；科指跌0.88%，報3,365點。
阿里巴巴 （09988） 績前向下，午後跌3%。
聯想（992）績後倒跌近2%。
長和系績前個別發展，長和（001）跌1.2%；長實（1113）升0.3%。
銀娛（027）轉升0.5%。
【12:15更新】
恒生指數半日倒升57點，報17,171點，成交493.5億；科指升0.4%，報3,409點。
騰訊（700）績後跌0.5%；阿里巴巴（9988）績前跌2%。
三大中資電訊股續彈逾1%至2%
網易（9999）升4.6%，為半日表現最好藍籌；阿里健康（241）續跌，跌5.3%，為半日表現最差藍籌。
新秀麗（1910）則挫逾12%。
【10:25更新】
恒生指數暫報17,191點，升77點；科指升0.09%，報3,398點。
騰訊（700）績後跌1%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；美團（3690）跌近1%。
長建（1038）跌逾1%，周三（8月15日）深夜突然宣布申請在英國倫交所第二上市，預計8月19日獲准上市。
新秀麗（1910）開市後跌幅擴至一成。