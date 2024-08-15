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財經
2024-08-15 16:36:00

恒生指數｜港股反覆低收4點　阿里巴巴績前跌逾2%

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有反彈而無大升

港股長期交投偏疏，動力不足。(資料圖片)

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美股隔晚反覆向上，中概股普遍向下，港股今早低開，曾失守萬七關。恒生指數低開105點，報17,008點。

【16:36更新】

港股全日表現反覆，恒生指數先低開，曾失守萬七關口，其後一度升逾170點後再倒跌，尾市升幅再收窄，最終收報17,109點，微跌4點，全日成交額879.35億元，繼續不足千億；科指跌0.33%，報3,384點；國指則升0.17%，報6,035點。

科技股個別發展，騰訊（700）上日公布第二季業績，經調整純利增53%勝預期，收入增8%，惟今日股價跌逾1%；收市後公布業績的阿里巴巴（9988）跌逾2%。

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銀娛（027）績後升1.5%。

線上醫療股續跌，京東健康（6618）及阿里健康（241）分別跌2.1%及3.3%

段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖） 段永平被稱「中國巴菲特」身家超越馬雲　歷年經典金句（am730製圖）

【14:45更新】

恒生指數跌53點，報17,059點；科指跌0.88%，報3,365點。

阿里巴巴 （09988） 績前向下，午後跌3%。

聯想（992）績後倒跌近2%。

長和系績前個別發展，長和（001）跌1.2%；長實（1113）升0.3%。

銀娛（027）轉升0.5%。

【12:15更新】

恒生指數半日倒升57點，報17,171點，成交493.5億；科指升0.4%，報3,409點。

騰訊（700）績後跌0.5%；阿里巴巴（9988）績前跌2%。

三大中資電訊股續彈逾1%至2%

網易（9999）升4.6%，為半日表現最好藍籌；阿里健康（241）續跌，跌5.3%，為半日表現最差藍籌。

新秀麗（1910）則挫逾12%。

【10:25更新】

恒生指數暫報17,191點，升77點；科指升0.09%，報3,398點。

騰訊（700）績後跌1%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；美團（3690）跌近1%。

長建（1038）跌逾1%，周三（8月15日）深夜突然宣布申請在英國倫交所第二上市，預計8月19日獲准上市。

新秀麗（1910）開市後跌幅擴至一成。

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