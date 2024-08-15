恒生指數｜港股反覆低收4點　阿里巴巴績前跌逾2%

美股隔晚反覆向上，中概股普遍向下，港股今早低開，曾失守萬七關。恒生指數低開105點，報17,008點。

【16:36更新】

港股全日表現反覆，恒生指數先低開，曾失守萬七關口，其後一度升逾170點後再倒跌，尾市升幅再收窄，最終收報17,109點，微跌4點，全日成交額879.35億元，繼續不足千億；科指跌0.33%，報3,384點；國指則升0.17%，報6,035點。

科技股個別發展，騰訊（700）上日公布第二季業績，經調整純利增53%勝預期，收入增8%，惟今日股價跌逾1%；收市後公布業績的阿里巴巴（9988）跌逾2%。