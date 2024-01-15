恒生指數｜港股反覆偏軟百度全日瀉13%　三大指數收市集體下跌

港股1月開局起連跌兩周，共瀉逾800點。恒生指數高開13點，報16,258點；國指升9點，報5,490點；科指跌0.3%，報3,459點。
【16:52更新】
港股三大指數收市集體下跌，再錄一天收跌。恒生指數跌0.17%，收報16,216點；科指跌1.92%；國指跌0.65%。
核心科技股普遍下挫，媒體報道，內地軍方相關研究室使用百度文心模型及科大訊飛星火模型，百度（9888）受重挫逾11%，仍力守100元關口，收市報100.5元；快手（1024）跌逾3%；京東（9618）跌超1%；阿里巴巴（9988）跌0.78%。
「造車新勢力」齊挫，市場再傳出有車企減價，小鵬汽車（9868）跌超9%；理想汽車（2015）跌4.2%；蔚來（9866）跌2.8%；比亞迪（1211）跌近2%。
內地股市個別發展，上證綜合指數收市報2,886點，升4點；深證成份指數報8,963點，跌幅0.36%；創業板指數報1,745點，跌幅0.88%。
【15:32更新】
恒生指數現跌38點，報16,206點；科指跌2.19%，報3,394點。
百度（9888）跌11%曾穿紅底，破底低見99.95元；周大福（1929）逆市升逾1%；
三大中資電訊股逆市上升，中移動（941）升0.8%；聯通（762）升逾3%；中電信（728）升2%。
半新股經緯天地（2477）尾市升四成。
【13:16更新】
恒生指數現跌23點，報16,220點；科指跌1.84%，報3,406點。
百度（9888）跌10.4%；理想汽車跌4.2%；友邦（1299）逆市升2%；小鵬汽車（9868）跌逾8%。
【12:13更新】
恒生指數半日跌25點，報16,219點，半日大市成交395.48億；科指跌1.75%，報3,410點。
百度（9888）受消息影響，半日跌10.3%，報101.8元，為半日表現最差藍籌股；藥明生物（2269）升3.39%，報30.5元，為半日表現最好藍籌股。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.78%，騰訊（700）升0.2%；美團（3690）升0.5%。
重磅股友邦（1299）撐市，半日升2.2%，報64.85元。
【10:50更新】
恒生指數現升7點，報16,252點；科指跌1.15%，報3,430點。
藥明生物（2269）曾升逾5%；百度（9888）急挫8.5%，據指其內地團隊以商業AI模型作軍事研究。
ATM方面，騰訊（700）升0.9%；美團（3690）升0.99%；阿里巴巴（9988）跌0.4%。
此外，人民銀行進行9950億元一年期MLF操作，利率2.5%，此前利率為2.5%。