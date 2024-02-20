恒生指數｜港股反覆靠穩收升91點　內房股上揚

港股早市乏方向，恒指高開66點，報16,222點；國指開報5,514點，跌30點；科指0.7%，報3,275點。
【16:42更新】
港股反覆靠穩，恒生指數全日高低點數波幅約220點，收市報16,247點，升91點，升幅約0.6%，主板成交額約770億元；科指收升0.35%至3,264點。
內房股上升，受惠人行下調與房貸相關的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）。
【13:25更新】
恒生指數現報16,090點，跌64點；科指跌1.23%，報3,213點。
三桶油續向上，中海油（883）升3%；中石化（386）升2.1%；中石油（857）。
【12:10更新】
恒生指數半日跌44點，報16,111點，大市成交394.75億；科指跌1.2%，報3,215點。
ATM跌0.4%至1%；三大中資電訊股、三桶油續向上；電力股造好，車股向下。
藥明系造好，藥明康德（2359）升5%，為半日表現最好藍籌、藥明生物（2269）升2.7%、藥明合聯（2268）升5.6%。
申洲國際（2313）跌4.2%，為半日表現最差藍籌。
【10:33更新】
恒指現好淡爭持局面，最新跌15點，報16,140點；科指跌0.91%，報3,223點。
滙豐（005）將於周三（20日）公布業績，股價績前逆市靠穩升0.2%。
三桶油續上，中海油（883）升近3%；中石油（857）升逾1%；中石化（386）升2.5%。