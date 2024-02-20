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財經
2024-02-20 16:47:00

恒生指數｜港股反覆靠穩收升91點　內房股上揚

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港股收市｜恒指挫387點 北水120億掃貨 國藥染藍即挫8%

滬深港股通今日合共淨買額高達119.99億元。(資料圖片)

港股早市乏方向，恒指高開66點，報16,222點；國指開報5,514點，跌30點；科指0.7%，報3,275點。

【16:42更新】

港股反覆靠穩，恒生指數全日高低點數波幅約220點，收市報16,247點，升91點，升幅約0.6%，主板成交額約770億元；科指收升0.35%至3,264點。

內房股上升，受惠人行下調與房貸相關的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）。

【13:25更新】

恒生指數現報16,090點，跌64點；科指跌1.23%，報3,213點。

三桶油續向上，中海油（883）升3%；中石化（386）升2.1%；中石油（857）。

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【12:10更新】

恒生指數半日跌44點，報16,111點，大市成交394.75億；科指跌1.2%，報3,215點。

ATM跌0.4%至1%；三大中資電訊股、三桶油續向上；電力股造好，車股向下。

藥明系造好，藥明康德（2359）升5%，為半日表現最好藍籌、藥明生物（2269）升2.7%、藥明合聯（2268）升5.6%。

申洲國際（2313）跌4.2%，為半日表現最差藍籌。

【10:33更新】

恒指現好淡爭持局面，最新跌15點，報16,140點；科指跌0.91%，報3,223點。

滙豐（005）將於周三（20日）公布業績，股價績前逆市靠穩升0.2%。

三桶油續上，中海油（883）升近3%；中石油（857）升逾1%；中石化（386）升2.5%。

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