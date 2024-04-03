恒生指數｜港股回吐低收206點　金股逆市造好

港股清明節假期前夕開市偏軟。恒指低開4點，報16,926點；國指高開4點，報5,965點；科指高開不足1點，報3,543點。
【17:08更新】
恒生指數收報16725點，跌206點，主板成交額不足千億，約998億；科指失守3,500點，報3,460點，跌逾2%；國指跌1.44%，報5,874點。
ATMXJ全部下跌，小米表現最差，跌逾4%，美團失守100元水平，低收逾2%。
金融股向下，平保（2318）、友邦（1299）跌約1%或以上；港交所（388）跌逾2%。
金價上升致金股造好，紫金礦業（2899）、招金（1818）升近4%至6%以上。
此外，中國宏橋（1378）升逾半成，為表現最好恒指成份股；中信股份（267）跌6.6%，為表現最差恒指成份股。
【15:27更新】
恒生指數現跌211點，報16,720點；科指跌2.38%，報3,458點。
澳門旅遊局局長文綺華表示，復活節假期錄得40.6萬人次旅客，酒店入住率88%。濠賭股個別發展，銀娛（027）跌0.7%；澳博（880）逆市升0.4%；新濠國際（200）升0.2%。
金沙（1928）跌0.9%；永利（1128）跌近1%；美高梅（2282）跌0.7%。
蔚小理最新跌5%至6%。
【12:05更新】
恒指半日跌124點，報16,806點，成交525億；科指跌1.2%，報3,499點。
小米（1810）股價回吐3%；ATM個別發展；蔚小理跌3%至5%。
思捷（330）逆市升三成，報0.13元。
【10:40更新】
三桶油續向上，中石油（857）、中海油（883）分別升逾1%破頂，中石化（386）升0.2%。
ATM續向好，阿里巴巴（9988）及美團（3690）升逾1%；騰訊（700）升0.9%。