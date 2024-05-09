恒生指數｜港股回穩收升223點　內房及內需消費股造好

港股回吐兩日後，今早再低開。恒生指數低開7點，報18,306點；科指升近0.1%，報3,874點。
【16:58更新】
恒生指數連嗽兩日後反彈，開市先低開約7點，初段先跌其後掉頭向上，最終收報18,537點，升223點，大市全日成交1,236.94億；國指升1.61%，報6,560點；科指升1.95%，報3,947點。
受杭州、西安兩地全面取消住房限購，內房股受刺激，世茂（813）炒高三成；旭輝（884）、合景泰富（1813）及雅居樂（3383）升13%至16%；國企萬科（2202）5.5%；物管股碧桂園服（6098）升逾4%。
消息同樣帶動內需及消費造好，特步（1368）升逾7%；李寧（2331）升逾5%；潤啤（291）升逾4%；名創優品（9896）升近6%；百威亞太（1876）升4%) 。
蘋果發布新iPad，帶動相關概念股，比亞迪電子（285）升逾9%；丘鈦（1478）升6%；舜宇（2382）升逾5%。
滬港通淨流出15.22億元人民幣；深港通分別淨流入7.77億元人民幣。合計全日流出7.45億元人民幣，總成交額497.56億，佔40.23%。
【13:15更新】
恒生指數午後續強，現升約200點，報18,514點；科指升1.87%，報3,944點。
聯想（922）升6.2%，報9.99元，暫為表現最好藍籌；理想汽車（2015）跌1.4%，暫為表現最差藍籌。
【12:20更新】
恒生指數半日升224點，報18,538點，成交694億元。科指升1.9%，報3946點。
ATM向上，美團（3690）升逾4%；騰訊（700）升2%；阿里巴巴（9988）升0.5%，
內房股造好，世茂（813）大升42%；龍湖（960）升逾5%；東方海外（316）升逾5%。
【10:30更新】
大市轉升，現報18,390點，升76點；科指升0.77%，報3,901點。
藥明系造好，藥明生物（2269）升6%；藥明康德（2359）升逾4%，藥明合聯（2268）升逾3%。
科網股造好，聯想（992）升逾5%；美團（3690）升逾3%；騰訊（700）升逾1%；京東（9618）升0.5%；百度（9888）升0.4%。