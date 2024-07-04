恒生指數｜港股好淡爭持　內房股下跌(持續更新)

港股連升3日後，今早高開逾百點重上萬八點。恒生指數高開101點，報18,079點；科指升1.8%，報3,692點。
【14:45更新】
恒生指數現升41點，報18,019點；科指升0.65%，報3,650點。
內房下跌，中海外（688）跌3%；潤地（1109）跌0.4%；雅居樂（3383）跌逾5%；龍湖（960）跌1%；融創（1918）跌0.8%。
【12:30更新】
恒生指數半日未企穩萬八點，收報17,988點，升9點；科指升0.48%，報3,644點。
ATM普遍向上，阿里巴巴（9988）升逾1%；美團（3690）升逾2%；騰訊（700）無升跌。
黃金股造好，紫金礦業（2899）升逾3%。
理想汽車（2015）升近4%，為半日表現最好藍籌；華潤萬象生活（1209）跌3.7%，為半日表現最差藍籌。
【10:31更新】
恒生指數現報18,049點，升171點；科指升1.19%，報3,670點。
ATM向上，騰訊（700）高開2%；美團（3690）升2%。
中資電訊股今早個別發展，中聯通（762）逆市跌近3%；中移動（941）跌近1%；中電信（728）則揚0.4%。
商湯（020）股價回吐近2%。