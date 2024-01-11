恒生指數｜港股尾市升近240點　煤炭股逆市向下 (持續更新)

港股連瀉7日跌950點後，今早高開。恒生指數高開56點，報16,154點；國指高開34點，報5,455點；科指高開1%，報3,462點。
【13:12更新】
恒生指數尾市升幅收窄，現報16,342點，升244點；科指升2.48%，報3,513點。
煤炭股逆市向下，中國神華（1088）、中煤能源（1898）跌逾2%；兗礦能源（1171）跌逾1%。
美團（3690）曾彈高近6%，現升5.7%；騰訊（700）升2.7%；阿里巴巴（9988）升2.67%。
【13:30更新】
恒生指數現報16,431點，升333點；科指升2.86%，報3,526點。
ATM續升，美團（3690）首度回購彈高近6%；騰訊（700）升3.9%；阿里巴巴（9988）升3.6%。
比特幣概念股「BC科技」（863）升10.8%，；香港兩家比特幣期貨ETF—南方比特（3066）和三星比特（3135）分別升0.9%。
迅銷（6288）午後短暫停牌，該股將公布季績。
【12:30更新】
恒生指數半日收報16,339點，升242點，半日成交額450.24億元；科指升1.83%，報3,490點。
藥明系造好，藥明生物（2269）升8%；藥明康德（2359）升4.7%，為表現最好藍籌股。
新世界（017）升3.4%；美團（3690）升3.8%；比亞迪（1211）升逾3%，聯想（992）升3%。
【10:15更新】
恒生指數現報16,352點，升254點；科指升2.19%，報3,503點。
ATM向上，美團（3690）續升彈高4%；騰訊（700）升3.4%；阿里巴巴（9988）升2.6%。
藥明生物（2269）回順，股價升一成；油股逆市下跌，中石油（857）跌逾2%；中海油（883）跌0.3%；中石化（386）暫無升跌。