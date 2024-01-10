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財經
2024-01-10 15:55:00

恒生指數｜港股尾市跌近百點　海底撈逆市升9% (持續更新)

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港股

中港股去年大幅跑輸，因而惹來今年見底反彈的憧憬。(資料圖片)

港股連瀉6日跌857點後，今早再低開。恒生指數低開46點，報16,143點；國指低開13點，報5,436點；科指低開0.3%，報3,444點。

【13:15更新】

恒生指數現報16,097點，跌92點；科指跌0.79%，報3,427點。

海底撈（6862）愈升愈有，暫升9%，為表現最好藍籌股；理想汽車（2015）跌4%，為表現最差藍籌股。

【13:15更新】

恒生指數現報16,130點，跌59點；科指跌0.31%，報3,443點。

舜宇光學（2382）靠穩，股價升0.1%；美團（3690）靠穩升0.6%；騰訊（700） 跌1%；阿里巴巴（9988）跌0.5%。

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【12:17更新】

港股反彈乏力恒生指數半日收報16,122點，跌67點，半日大市成交額383.05億；國指報5,433點，跌0.3%；科指跌0.43%，報3,439點。

海底撈（6862）逆市升6.4%，報14.18元，為半日表現最好藍籌股； 百威亞太（1876）跌4.1%，報13.04元，跌至近10日低，為半日表現最差藍籌股。

ATM個別發展，美團（3690）靠穩升0.5%；騰訊（700） 跌1%；阿里巴巴（9988）跌0.5%。

【10:30更新】

港股恒生指數暫報16,176點，跌13點；科指升0.03%，報3,455點。

美團（3690）反彈，最新升1%。

重磅傳統藍籌個別發展，滙豐（005）跌0.3%；友邦（1299）跌逾1%；港交所（388）升1%；中移動（941）升0.2%。

半新股長久股份（6959）上市翌日股價再升逾9%，高見7.56元上市新高。

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