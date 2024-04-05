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財經
2024-04-05 17:01:00

恒生指數｜港股全日反覆低收1點　全周累計升1%

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港股

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A股假期休市，港股乏方向。恒指高開62點，報16,787點；科指高開0.1%，報3,464點。

【17:00更新】

港股全日走勢反覆，恒生指數先高開，曾升逾110點，其後最多倒跌逾240點，午後窄幅上落，收市報16,723點，僅跌1點，全日成交額736.15億；科指跌0.29%，報3,450點；國指跌11點，報5,863點。

港股全周僅開3日市，恒指累計升182點，升幅1.1%；科指則跌約0.8%。

ATMXJ個別發展，京東（9618）跌逾1%；美團（3690）升逾1%。

醫療相關股向下，全日表現最差3隻恒指成份股均為相關股份。阿里健康（241）跌近6%；藥明生物（2269）及藥明康德（2359）跌近5%或以上。

【15:20更新】

恒生指數轉升19點，報16,744點；科指跌0.29%，報3,450點。

ATM最新個別發展，阿里巴巴（9988）偏軟跌0.4%；騰訊（700）升0.5%；美團（3690）升逾1%。

金融股撐市，滙豐（005）、渣打（2888）揚2%；友邦（1299）升逾1%。

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【13:44更新】

港股午後跌幅收窄，恒指現跌13點，報16,711點；科指跌0.48%，報3,444點。

長江生命科技（775）曾抽升16%，現升6%。長江生命科技中午公布，將在美國加州聖地牙哥舉行的美國癌症研究協會（AACR）2024年度年會上，展出兩組分別針對大鼠肉瘤病毒癌基因（KRAS）及細胞程式性死亡−配體1（PD-L1）研究性癌症疫苗的臨床前研究新數據。此外，將聯同其研究合作夥伴晶泰科技（XtalPi）展示其設計癌症疫苗之人工智能（AI）賦能平台的數據。

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AEON信貸財務（900）升0.1%。該集團公布年度業績，全年公司擁有人應佔溢利3.9億元，按年升5%，每股盈利93.67仙，擬派末期息0.24元，增9.1%，連中期息全年共派0.48元。

【12:38更新】

恒指半日跌118點，報16,606點，成交422.6億；科指跌1.3%，報3,416點。

金融股逆市造好，滙豐（005）、渣打（2888）揚2%；友邦（1299）升1%。

阿里巴巴（9988）跌0.9%；京東（9618）及小米（1810）跌逾2%。

藥明生物（2269）、藥明康德（2359）跌逾4%及5%。

【10:40更新】

恒指現轉跌217點，報16,507點；科指跌2.19%，報3,384點。

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理想汽車（2015）宣布重整組織架構，現跌逾2%。

美國聯儲局官員指，今年未必減息，滙控（005）遭炒上，現逆市升逾2%。

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