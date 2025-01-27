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財經
2025-01-27 12:28:00

恒生指數｜港股年廿八派「新年利是」　半日升近200點成交再逾800億(持續更新)

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港股年廿八派「新年利是」，半日升近200點，成交再逾800億元。(資料圖片)

港股年廿八派「新春利是」，半日升近200點，成交再逾800億元。(資料圖片)

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農曆新年將至，今日(27日)已是年廿八，港股的「新年利是」行情延續，三大指數齊漲。恒生指數高開51點後，反覆向上，半日升193點，報20,259點，大市成交額逾800億至809億元；科指報4,713點，升55點；國指報7371點，升60點。

百度升近半成冠藍籌   商湯升逾5%

【12:30更新】科技股普漲，騰訊(700)升逾1%；阿里巴巴(9988)升逾3%，報87.7元；美團(3690)升逾1%；百度(9888)升逾4%，報84.95元，升3.4元，是半日升幅最大藍籌；京東(9618)升逾1%，報157.9元，升2.2元。

商湯(020)升逾5%，報1.6元，半日成交12.35億。

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澳門旅遊局預計春節假期澳門酒店入住率將超過九成，博彩股有炒作，銀娛(027)升逾3%；美高梅中國(2282)升逾2%；新濠(200)升近2%；金沙中國(1928)升逾1%。

港交所(388)升近1%，股價逾300元至303.2元。

內地再批覆520億險資入市，內臉股造好，中國平安升逾1.7%；中國人壽(2628)升逾1%；中國太保(2601)升0.4%；中國太平升近2%。

新世界(017)確認有潛在買家不時洽購公司資產，股價升近1%，報4.21元。

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