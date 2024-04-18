恒生指數｜港股收升134點連升兩日　碧桂園服務跌至1年低位

港股

港股今早乏方向，恒生指數輕微高開。恒生指數微高開1點，報16,253點；國指低開9點，報5,740點；科指低開0.2%，報3,333點。 【16:35更新】 恒生指數先輕微高開，其後半日揚逾200點，午後升幅收窄，最終收升134點，收報16385點，成交952.8億元；科指升0.5%，報3,356點。 中資金融股向上，其中內險股中國平安（2318）升4%，四大內銀上揚。 午後個別內房股抽升，旭輝（884）曾飆逾21%，其後轉跌2%；融創（1918）升12%，其後收升1%；藍籌內房/物管股普遍上升，惟碧桂園服務（6098）跌逾1%至1年低位。

ATM個別發展，騰訊（700）收304.4元，升1.2%；美團（3690）收97.75元，升0.2%；阿里巴巴收67.9元，跌0.1%。

【15:05更新】 恒生指數午後靠穩，現升156點，報16,408點；科指升0.48%，報3,356點。 保險股向好，友邦（1299）再彈高近3%；中國平安（2318）升逾4%。 兩桶油逆市跌，中石油（857）、中海油（883）分別跌逾1%。 ATM個別發展，騰訊（700）升逾1%；美團（3690）午後跌0.6%；阿里巴巴（9988）跌0.4%。 【12:15更新】 恒生指數半日升217點，報16,469點，成交521億；科指升1.1%，報3,378點。 四大內銀升逾1%至2%。內險股造好，平保（2318）升近5%；國壽（2628）升近4%。