恒生指數｜港股收升17點　ATMXJ普遍靠穩

美股隔晚個別發展，晶片巨頭輝達（Nvidia，美：NVDA）反彈逾6%，惟港股低開。恒指低開138點，報17,934點；國指低開46點，報6,417點；科指低開0.43%，報3,639點。

【17:00更新】

港股續於萬八關爭持，恒生指數全日反覆靠穩，收市報18,089點，升17點，全日總成交額952億；科指收報3,689點，升34點；國指升12點，報6,477點。

ATMXJ普遍靠穩，京東（9618） 逆市跌逾1%；網易（9999）收市升逾6%，是表現最好的恒指及科指成份股，該股最新獲批網絡遊戲版號。

晶片股連續兩日上升；醫藥及內需股普遍造好；體育用品股向下。