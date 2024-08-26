恒生指數｜港股收升186點　本地地產及收租股上揚

港股連升三周後，今早高開。恒生指數高開97點，報17,709點；國指高開31點，報6,250點；科指高開0.6%，報3,490點。
【17:10更新】
港股高收，恒生指數收升186點，報17,798點，全日大市成交額835.86億元；科指升0.98%，報3,502點；國指升59點，報6,278點。
分類指數中，地產分類指數表現最好，升幅逾3%。本地收租股上揚，九龍倉置業（1997）收升逾6%；領展（823）升近4%；希慎（014）升近3%；恒隆地產（101）升近4%；新世界（017）、恒基（012）升3.8%；新鴻基地產（016）升3.4%。
部分醫藥股升幅亦較大，藥明生物（2269）升近7%，為表現最好藍籌股；藥明康德（2359）升5.4%；翰森製藥（3692）升4.2%；石藥（1093）升2.3%。
內銀股今個星期陸續公布中期業績，股價靠穩，當中農行（1288）升逾1%；郵儲行（1658）升1.3%；交通銀行（3328）升0.8%。
【14:40更新】
恒生指數現升172點，報17,784點；科指升0.74%。
市場憧憬美國9月減息，本地地產股向上，九龍倉置業（1997）升近6%，暫為表現最好藍籌股；恒隆地產（101）、新世界（017）、領展（823）、恒基（012）均升逾4%；新鴻基地產（016）、長江基建（1038）則升2.8%至3.6%。
消費股午後繼續獲追捧，農夫山泉（9633）升5.6%；安踏體育（2020）升逾3%；華潤啤酒（291）升2.6%；康師傅（322）升逾2%。
【12:12更新】
恒生指數中午收報17,756點，升143點，半日成交金額473.58億元；科指升0.68%，報3,492點。
消費股獲追捧，農夫山泉（9633）半日炒上升5.2%；安踏體育（2020）升逾3%；華潤啤酒（291）升2.6%；康師傅（322）升逾2%。
醫藥股個別發展，藥明生物（2269）升4.8%；藥明康德（2359）升4.4%；翰森製藥（3692）升3.2%；石藥（1093）升1.2%；國藥（1099）績後跌4.3%。
【10:22更新】
恒生指數現報17,750點，升138點；科指升0.63%，報3,490點。
部分科指成份股績後向上，東方甄選（1797）現升8%；嗶哩嗶哩（9626）升逾6%。