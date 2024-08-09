恒生指數｜港股收升198點企穩萬七關　電動車股受追捧

美國公布的上周首次申領失業救濟人數減少至23.3萬人，勝預期，美股三大指數隔晚止跌回升，港股高開。恒生指數高開205點，報17,097點。 【17:24更新】 港股連升3日，恒生指數重上萬七點水平，最多升逾360點，高見17,252點，收市報17,090點，升198點，主板成交額約88.7億；科指升約2.1%，收報3,436點。 恒指全周升幅0.85%。 ATMXJ上升，小米（1810）升逾3%的幅度較大。 新能源汽車股上升，理想汽車（2015）升逾5%，是升幅最大的恒指及科指成份股；小鵬（9868）；蔚來（9866）升逾3%。

晶片股個別發展，中芯國際（981）上季業績好過預期，升近5%；華虹半導體（1347）急挫逾6%，是跌幅最大的科指成份股。 內房、金融及油股上升。中資電信股受壓。

【13:43更新】 恒生指數暫報17,140點，升248點；科指升2.48%，報3,450點。 中資電訊股繼續受沽壓，中移動（981）跌逾1%；中聯通（762）跌3.7%。 【12:16更新】 恒生指數半日升299點，報17,191點，半日成交額536.29億；科指升2.93%，報3,465點。 科技股造好，帶動科指向上，百度（9988）升4.2%；小米（1810）升4.1%；網易（9999）升3.6%；阿里巴巴（9988）2.6%；美團（3690）升2.4%；騰訊（700）升1%。

芯片股亦造好，中芯國際（981）績後向好，半日升6.4%，收報16.82元，為半日表現最好恒指成份股；紫金礦業（2899）升3.2%。 車股向上，理想汽車（2015）升5.6%；比亞迪（1211）升4.3%。 中資電訊股向下，中聯通（762）跌3.7%，為半日表現最差恒指成份股；昨日公布業績的中移動（941）則跌1.3%。 【10:22更新】 恒生指數暫報17,190點，升298點；科指升2.65%，暫報3,455點。 中資電訊股向下，中移動（941）績後現跌2.2%；中聯通（762）跌2.5%，兩股暫為表現最差藍籌。 中芯國際（981）績後升逾7%；百度（9888）升3.7%。

車股造好，比亞迪（1211）及理想汽車（2015）均升逾3%。