恒生指數｜港股收升217點　阿里巴巴升近半成

港股昨天（7月8日）恒指再跌破6月28日的波段新低。（資料圖片）

港股兩星期共挫逾1,200點，險守萬七關，今早高開1%。恒指高開175點，報17,196點；國指高開64點，報6,074點；科指高開1.4%，報3,491點。

【16:58更新】

港股回升，恒生指數全日高見17,358點，最終收升217點，報17,238點，大市成交額847.28億；科指升0.66%，報3,466點。

阿里巴巴（9988）升近半成，是表現最好恒指及科技成分股。

另外，發盈警的九龍倉（004）及九龍倉置業（1997），分別跌7%及1%；恒大汽車（708）跌近9%，兩家附屬公司被債權人申請破產重整，公司預料對生產經營產生重大影響。