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財經
2024-07-29 17:00:00

恒生指數｜港股收升217點　阿里巴巴升近半成

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港股昨天（7月8日）恒指再跌破6月28日的波段新低。（資料圖片）

港股昨天（7月8日）恒指再跌破6月28日的波段新低。（資料圖片）

港股兩星期共挫逾1,200點，險守萬七關，今早高開1%。恒指高開175點，報17,196點；國指高開64點，報6,074點；科指高開1.4%，報3,491點。

【16:58更新】

港股回升，恒生指數全日高見17,358點，最終收升217點，報17,238點，大市成交額847.28億；科指升0.66%，報3,466點。

阿里巴巴（9988）升近半成，是表現最好恒指及科技成分股。

另外，發盈警的九龍倉（004）及九龍倉置業（1997），分別跌7%及1%；恒大汽車（708）跌近9%，兩家附屬公司被債權人申請破產重整，公司預料對生產經營產生重大影響。

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【12:12更新】

恒生指數半日升逾300點，升309點，報17,331點；科指1.8%，報3,505點。

阿里巴巴（9988）半日升5.1%，報76.9元，半日表現最好藍籌股。

舜宇光學（2382）跌2.8%，報44.6元，為半日表現最差藍籌股。

內需股持續下跌，華潤啤酒（291）跌2.6%；海爾智家（6690）跌0.9%；農夫山泉（9633）跌0.1%；百威亞太（1876）跌0.4%。

【10:25更新】

恒生指數現升147點，報17,168點；科指升0.5%，報3,460點。

ATM造好，阿里巴巴（9988）高開2.3%後領市，暫升逾4%；騰訊（700）高開1.5%，暫升1%；美團（3690）則升近2%

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