恒生指數｜港股收升268點　連續9日高收進入「大升浪」

人民幣走強，離岸價升穿7.2關，帶領恒指高開。恒生指數高開336點，報18,543點；科指升3.7%，報4,009點。

【16:30更新】

港股今日再創今年新高，曾升上18,600點關口，升至近8個月來高位，全日收升18,475點，升268點，已連升9日，目前為至218年初最長升浪，全日主板成交約1,161.9億；國指升110點，報6,547點，升至近6個月高位；科指升2.74%，報3,971點。

科網股領市京東表現佳

科網股支撐全日大市，網易（9999）、百度（9888）、阿里巴巴（9988）和京東（9618）均升4%至5%，而京東亦是全日表現最佳藍籌股。