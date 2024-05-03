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財經
2024-05-03 16:38:00

恒生指數｜港股收升268點　連續9日高收進入「大升浪」

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港股收市｜五窮月開局俏！恒指8日累漲近2千點 三大指數齊越牛熊線

港股連續第八日造好。(資料圖片)

人民幣走強，離岸價升穿7.2關，帶領恒指高開。恒生指數高開336點，報18,543點；科指升3.7%，報4,009點。

【16:30更新】

港股今日再創今年新高，曾升上18,600點關口，升至近8個月來高位，全日收升18,475點，升268點，已連升9日，目前為至218年初最長升浪，全日主板成交約1,161.9億；國指升110點，報6,547點，升至近6個月高位；科指升2.74%，報3,971點。

科網股領市京東表現佳

科網股支撐全日大市，網易（9999）、百度（9888）、阿里巴巴（9988）和京東（9618）均升4%至5%，而京東亦是全日表現最佳藍籌股。

重磅股方面，友邦升逾3%，升穿61元水平，報61.35元；港交所（388）升1.5%；股王騰訊（700）升逾1%。

藥明系逆市受壓，藥明生物（2269）和藥明康德（2359）齊跌4至5%，為全日表現最差兩隻藍籌股。

五一黃金周下，澳門旅客數據理想，博彩股見支持，銀娛（027）升逾3%；金沙中國（1928）；永利（1128）升3%；美高梅（2282）升7%。

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【13:29更新】

恒生指數午後升逾200點，現升253點，報18,460點；科指升2.54%，報3,963點。

科網股強勢，京東（9618）升逾4%；網易（9999）升4.7%；百度（9988）升3.6%；阿里巴巴（9988）升3.4%；騰訊（700）升0.7%；美團（3690）轉升0.2%。

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【12:34更新】

恒生指數半日升206點，報18,413點，成交689.6億；科指升2.1%，報3,945點。

網易（9999）升4.5%，為半日表現最好藍籌；藥明康德    （2359）及藥明生物（2269）分別跌逾5%， 為半日表現最差藍籌。

友邦（1299）升3%；京東（9618）升逾4%；商湯（020）逆市回吐近半成。

【10:30更新】

恒生指數升204點，報18,411點；科指升1.91%，報3,939點。

濠賭股造好，銀娛（027）升逾4%；金沙（1928）升近3%；永利（1128）升近3%；美高梅（2282）再升逾4%；澳博（880）、新濠（200）升1%。

大家樂（341）昨日發盈喜，股價今早再升逾7%。

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ATM中，美團（3690）最新轉跌1%；阿里巴巴（9988）升逾3%。

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