恒生指數｜港股收升514點　藍籌幾近全線升

其中藍籌股幾乎全線錄升幅，僅萬洲國際（288）及海爾智家（6690）分別跌0.18%及0.7%。

中資金融股、汽車股、資源及內房股一併造好。

科網股造好，小米（1810）午後升近5%；ATM升逾1%至2%。

科網股表現佳，小米（1810）升4%；美團（3690）升2.3%；嗶哩嗶哩（9626）升一成二。

【10:30更新】

恒生指數現升270點，報18,186點；科指升1.21%，報3,741點。

嗶哩嗶哩Bilibili（9626）股價升近一成。該企旗下代理發行遊戲《三國：謀定天下》6月11日開始公測，上線5天在蘋果iOS系統中的累計流水預估為8,383萬元人民幣，亦獲大行唱好。

中資金融股向上，四大內銀升逾2%。

舜宇光學（2382）逆市回吐半成。