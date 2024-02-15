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財經
2024-02-15 16:30:00

恒生指數｜港股收升65點萬六關未穩　全日成交僅470億

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港股交易持續低迷，據報港交所與銀行商討振興股市措施。(資料圖片)

A股新春長假休市，港股欠北水南下，大市表現反覆。恒生指數低開55點，報15,824點；國指跌45點，報5,340點；科指跌1%，報3,166點。

【16:30更新】

港股一度重上萬六點口但未企穩，恒生指數全日升65點，收報15,944點，大市全日成交額470.17億，不足500億；科指升0.79%，報3,223點。

李寧（2331）跑贏大市，升5.8%，報20.3元收市，為全日表現最好藍籌；華潤萬象生活（1209）跌2.7%，為全日表現最差藍籌。

比特幣重上近兩年新高，相關概念股造好，新火科技（1611）升26%；OSL（863）升12.6%。

ATM個別發展，阿里巴巴（9988）升0.7%；美團（3690）升0.4%；騰訊（700）跌逾1%。

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【13:27更新】

恒生指數現升38點，報15,918點；科指升0.41%，報3,211點。

內需股造好，李寧（2331）升逾3%；康師傅（322）升1.5%；安踏（2020）升1.1%；吉利（175）升1%。

【12:10更新】

恒生指數半日升68點，報15,947點，半日成交額265.2億；科指升0.6%，報3,218點。

藍籌個別發展，領展（823）升2.4%；港交所（388）升1.9%；友邦（1299）升1.8%；李寧（2331）升2.8%。

宏利（945）績後升2.3%。宏利指，去年公司轉賺51億加元，派息0.4加元，按年增9.6%。

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【10:45更新】

恒指現轉升35點，報15,914點；科技指數報3,203點，升0.17%。

ATM個別走，美團（3690）、騰訊（700）跌逾1%；阿里巴巴（9988）逆市升0.1%。

港交所（388）逆市向好，現升0.8%。

內房股跌，龍湖（960）、中海外（688）、潤地（1109）均跌逾2%。

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