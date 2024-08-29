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財經
2024-08-29 16:52:00

恒生指數｜港股收市倒升93點　成交額重上千億創近3周最高

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港股本週多隻藍籌公布了業績。（資料圖片）

港股本週多隻藍籌公布了業績。（資料圖片）

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美國AI巨頭輝達（Nvidia：NVDA）公布業績，第三季收入指引未達分析員預測上限，股價盤後急跌近7%，納指期貨向下，帶領外圍股市偏軟，港股今早低開。恒生指數低開78點，報17,614點；國指低開34點，報6,191點；科指低開1.65%，報3,388點。

【16:50更新】

港股期結日低開高收。恒生指數早段曾跌逾百點，午後最多升逾100點，收市升93點，報17,786點，主板成交額重返千億元，錄1,081.35億元，創近3周最高；科指3,400點失而復得，收市升約0.5%。

美團（3690）、蒙牛（2319）績後造好，分別高收近13%及近10%，為表現最好兩隻藍籌股。惟其他業績股向下，理想汽車（2015）跌近10%，比亞迪電子（285）跌逾6%，是跌幅最大兩隻藍籌股。

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內銀股績後亦現沽壓，交行（3328）及中信銀行（998）業績後跌逾6%；建行（939）跌逾3%。

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【13:06更新】

恒生指數午後初段跌約70點，報17,622點；科指跌0.33%，報3,434點。

部分股份績後向上，蒙牛（2319）及美團（3690）均升逾9%，接近一成。

理想汽車（2015）及比亞迪電子（285）續跌，分別跌8至10%。

【12:22更新】

恒生指數半日跌115點，報17,576點，半日成交額576.53億元；科指跌0.71%，報3,421點。

蒙牛（2319）半日升9.8%，為半日表現最好藍籌，未來至少兩年內逐步提升分紅比例，至少達到50%。預計今年資本開支不超過30億元人民幣；美團（3690）業績後造好，大升逾9%。

其他業績股向下「蔚小理」跌6%至10%；比亞迪電子（285）跌逾8%；申洲國際（2313）跌近7%，是跌幅最大的三隻藍籌股。

受惠蘋果傳增「iPhone 16」系列的初始出貨量至10%，舜宇（2382） 升近4%。

【10:20更新】

恒生指數現跌145點，報17,546點；科指跌1.7%，報3,386點。

美團（3690）績後向上，報111.4元，升8.3%。

內需股上揚，蒙牛（2319）升4.6%；海底撈（6862）升2.4%；萬洲國際（288）升1.1%；華潤啤酒（291）升0.6%。

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