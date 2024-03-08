恒生指數｜港股收市升123點　成交縮至866億

市場重燃減息憧憬，港股回升。恒指高開45點，報16,275點；國指最新升50點，報5,664點；科指升1.1%，報3,396點。
【16:32更新】
恒生指數全日升123點，收報16,353點，大市成交再縮，僅866.88億；科指升0.78%，報3,385點。總結全周，恒生指數跌逾1.5%或255點。
ATM個別發展，騰訊（700）逆市跌0.4%；美團（3690）跌0.8%。
藥明系反彈，藥明康德（2359）升4%；藥明生物（2269）升2%。
中海油（883）破頂創新高，收17.96元，升4.4%。
【13:52更新】
恒生指數現升229點，報16,459點；科指升1.46%，報3,408點。
信義光能（968）午後升逾10%；理文造紙（2314）績後升逾7%。
【12:30更新】
恒生指數半日升190點，報16,420點，成交428.8億；科指升1.3%，報3,401點。
信義光能（968）升逾9%，為半日表現最好藍籌；金沙中國（1928）跌1.1%，為半日表現最差藍籌。
比特幣概念股向好，新火科技（1611）、美圖（1357）升一成；雄岸科技（1647）升逾12%；歐科雲鏈（1499）升逾7%；OSL集團（863）升逾4%。
藥明系續反彈；ATMX升0.2%至3%。
【10:45更新】
恒生指數現升135點，報16,365點；科指升1.02%，報3,393點。
藥明系反彈，藥明生物（2269）最新反彈3%；藥明康德（2359）彈逾4%；藥明合聯（2268）升近4%，高見22元。
碧桂園服務（6098）發盈警，股價照升逾3%
橙天嘉禾昨日據報正考慮出售其在新加坡和台灣的戲院，並尋求至少4億美元的資產估值。目前橙天嘉和（1132）股價升五成，高見0.064元。