恒生指數｜港股收市升123點　成交縮至866億

恒生指數全日升123點，收報16,353點，大市成交再縮，僅866.88億；科指升0.78%，報3,385點。總結全周，恒生指數跌逾1.5%或255點。

比特幣概念股向好，新火科技（1611）、美圖（1357）升一成；雄岸科技（1647）升逾12%；歐科雲鏈（1499）升逾7%；OSL集團（863）升逾4%。

碧桂園服務（6098）發盈警，股價照升逾3%

橙天嘉禾昨日據報正考慮出售其在新加坡和台灣的戲院，並尋求至少4億美元的資產估值。目前橙天嘉和（1132）股價升五成，高見0.064元。