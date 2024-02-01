恒生指數｜港股收市微升81點　濠賭股造好

港股二月開局，恒生指數高開37點，報15,522點；科指升0.8%，報3,029點。
【16:15更新】
恒生指數全日收報15,566點，升81點，大市全日成交949.07億；科指升2%，報3,065點。
澳門公布1月博彩收入，達193.4億澳門元，按年增長67%，刺激濠賭股造好，銀娛（027）升5.9%；金沙（1928）升4.1%；新濠國際（200）升7.8%；澳博（880）升2.2%；永利（1128）升3.9%；美高梅（2282）升5.8%。
【14:50更新】
恒生指數現升94點，報15,579點；科指升2.1%，報3,069點。
中國儒意（136）午後升13%。
騰訊（700）轉升0.07%，阿里巴巴（9988）升2%；美團（3690）升2.1%。
【12:20更新】
恒生指數中午收報15,694點，升209點，大市半日成交額546.29億；科指升3.18%，報3,101點。
李寧（2331）及海底撈（6862）升6.8%，為半日表現最好藍籌股；中海外（688）跌1.1%，為半日表現最差藍籌股。
科技股勢頭向好，閱文集團（772）升8.1%；嗶哩嗶哩（9626）升7.4%；美團（3690）升3.9%；阿里巴巴（9988）升3.1%；騰訊（700）升1.7%。
線上醫療股造好，京東健康（6618）升5.8%；阿里健康（241）升4.1%。
【11:10更新】
恒生指數現升286點，報15,771點；科指升3.78%，報3,119點。
ATM升2%至5%；恒大系上揚，恒大汽車（708）升5.3%、恒生物業（6666）升16.25%。