恒生指數｜港股收市挫238點失萬八關　藥明系逆市上升

新加坡銀行：上調內地與香港股票至「增持」級別 料中長期漲幅將擴大

港股兩日挫300點後，恒指今早曾挫近300點，再度跌穿萬八關。恒指低開143點，報18,032點；國指跌1.1%，報6,384點；科指跌0.9%，報3,721點。 【16:45更新】 市場觀望美國聯儲局周四（13日）凌晨公布議息結果，港股向下。恒生指數跌238點，收報17,937點，收市失守萬八點關口，成交額達1,151.18億元；科指跌1.7%，報3,691點；國指跌1.44%，報6,359點。 新能源車股受壓，比亞迪（1211）跌近4%；小鵬汽車（9868）跌5%；理想汽車（2015）跌近4%；蔚來（9866）跌8%。據英國《金融時報》報道，歐盟擬對中國電動車加徵關稅，自7月起，將對中國進口電動車企加徵最高25%臨時關稅。

藥明系上揚，藥明生物（2269）升14%；藥明康德（2359）升逾8%，兩股亦是全日升幅最大兩隻藍籌股。藥明生物昨於聯交所回購181萬股，每股作價介乎10.98至11.08元，共涉資約1,992萬。另有市場消息指，涉及藥明生物和藥明康德的「HR8333」提案，在納入《國防授權法案》（NDAA）立法過程中受阻。 科技股普遍向下；Apple蘋果股價創新高，帶動部分手機設備股受追捧。 李寧（2331）跌7.3%，是全日跌幅最大藍籌股。花旗對李寧開啟30日正面觀察，指出公司仍然是行業首選。 滬深港通南向全日合計總成交額393.92億，佔大市成交34.22%，資金流入90.15億，全日合計額度餘額為89.27%。

【13:23更新】 恒生指數午後繼續下跌，藥明生物（2269）升16%；藥明康德（2359）升近一成。 蘋果概念股向上，舜宇光學（2382）升0.7%；瑞聲科技（2018）升逾5%；高偉電子（1415）升3%；丘鈦科技（1478）升近4%。 【12:16更新】 恒生指數半日跌263點，報17,913點，跌穿萬八點關，半日成交額627.3億；科指跌1.51%，報3,698點。 藥明系上揚，藥明生物（2269）升15%；藥明康德（2359）升逾8%。藥明生物昨於聯交所回購181萬股，每股作價介乎10.98至11.08元，共涉資約1,992萬。另有市場消息指，涉及藥明生物和藥明康德的「HR8333」提案，在納入《國防授權法案》（NDAA）立法過程中受阻。