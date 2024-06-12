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財經
2024-06-12 16:45:00

恒生指數｜港股收市挫238點失萬八關　藥明系逆市上升

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新加坡銀行：上調內地與香港股票至「增持」級別　料中長期漲幅將擴大

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港股兩日挫300點後，恒指今早曾挫近300點，再度跌穿萬八關。恒指低開143點，報18,032點；國指跌1.1%，報6,384點；科指跌0.9%，報3,721點。

【16:45更新】

市場觀望美國聯儲局周四（13日）凌晨公布議息結果，港股向下。恒生指數跌238點，收報17,937點，收市失守萬八點關口，成交額達1,151.18億元；科指跌1.7%，報3,691點；國指跌1.44%，報6,359點。

新能源車股受壓，比亞迪（1211）跌近4%；小鵬汽車（9868）跌5%；理想汽車（2015）跌近4%；蔚來（9866）跌8%。據英國《金融時報》報道，歐盟擬對中國電動車加徵關稅，自7月起，將對中國進口電動車企加徵最高25%臨時關稅。

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藥明系上揚，藥明生物（2269）升14%；藥明康德（2359）升逾8%，兩股亦是全日升幅最大兩隻藍籌股。藥明生物昨於聯交所回購181萬股，每股作價介乎10.98至11.08元，共涉資約1,992萬。另有市場消息指，涉及藥明生物和藥明康德的「HR8333」提案，在納入《國防授權法案》（NDAA）立法過程中受阻。

科技股普遍向下；Apple蘋果股價創新高，帶動部分手機設備股受追捧。

李寧（2331）跌7.3%，是全日跌幅最大藍籌股。花旗對李寧開啟30日正面觀察，指出公司仍然是行業首選。

滬深港通南向全日合計總成交額393.92億，佔大市成交34.22%，資金流入90.15億，全日合計額度餘額為89.27%。

吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

【13:23更新】

恒生指數午後繼續下跌，藥明生物（2269）升16%；藥明康德（2359）升近一成。

蘋果概念股向上，舜宇光學（2382）升0.7%；瑞聲科技（2018）升逾5%；高偉電子（1415）升3%；丘鈦科技（1478）升近4%。

【12:16更新】

恒生指數半日跌263點，報17,913點，跌穿萬八點關，半日成交額627.3億；科指跌1.51%，報3,698點。

藥明系上揚，藥明生物（2269）升15%；藥明康德（2359）升逾8%。藥明生物昨於聯交所回購181萬股，每股作價介乎10.98至11.08元，共涉資約1,992萬。另有市場消息指，涉及藥明生物和藥明康德的「HR8333」提案，在納入《國防授權法案》（NDAA）立法過程中受阻。

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李寧（2331）及阿里健康（241）跌逾6%，為半日表現最差藍籌股。

【10:35更新】

恒生指數現報17,917點，跌約258點；科指跌1.24%，報3,708點。

內銀股受壓， 四大內銀分別跌逾2%；ATM個別發展。

蘋果Apple美股隔晚向上，帶動港股蘋果概念股，舜宇光學（2382）升3%；瑞聲（2018）升4%破頂；高偉電子（1415）升逾6%；丘鈦科技（1478）升近半成。

車股個別發展，蔚來（9866）跌8%；小鵬汽車（9868）跌逾4%；理想（2015）跌3%破底；恒大汽車（708）跌逾兩成。

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