恒生指數｜港股收市挫347點報14961點　跌穿萬五關再創14個月低位

港股早上再創年內新低。恒指高開40點，報15,349點；國指跌1.2%，報5,067點；科指插1.5%，報3,084點。

【16:10更新】

恒生指數高開40點後轉跌，下午最多跌逾500點，最終收報14,961點，跌347點，再創14個月新低，跌市情況下，成交急增至1,072.05億元。恒生國指及科指分別跌2.44%及3.02%，收報5,001點及3,035點，同創14個月新低。

市況疲弱下，藍籌股僅4隻個股錄升幅，聯想（992）升0.6%，為全日表現最好藍籌。港交所（388）見超過一年低位，跌3.4%。

科網股拖低大市，京東（9618）跌2.2%；阿里巴巴跌0.5%；美團（3690）跌5%，創近3年低位；騰訊（700）跌3.7%。