恒生指數｜港股收市挫347點報14961點　跌穿萬五關再創14個月低位

港股早上再創年內新低。恒指高開40點，報15,349點；國指跌1.2%，報5,067點；科指插1.5%，報3,084點。
【16:10更新】
恒生指數高開40點後轉跌，下午最多跌逾500點，最終收報14,961點，跌347點，再創14個月新低，跌市情況下，成交急增至1,072.05億元。恒生國指及科指分別跌2.44%及3.02%，收報5,001點及3,035點，同創14個月新低。
市況疲弱下，藍籌股僅4隻個股錄升幅，聯想（992）升0.6%，為全日表現最好藍籌。港交所（388）見超過一年低位，跌3.4%。
科網股拖低大市，京東（9618）跌2.2%；阿里巴巴跌0.5%；美團（3690）跌5%，創近3年低位；騰訊（700）跌3.7%。
內房、物管股集體走低，龍湖（960）跌10.9%；潤地（1109）跌10.6%；華潤萬象生活（1209）跌7.2%；碧服（6098）跌6.5%；中國海外發展（688）跌6.3%。
電動車股現沽壓，理想汽車（2015）跌5.6%；蔚來（9866）跌6.7%至歷史新低；小鵬跌6.5%；比亞迪（1211）跌2.4%。
至於滬深股市方面，上證綜合指數失守2,800點，收市報2,756點，跌2.68%，創2020年4月初以來收市低位；深證成份指數報8,479點，跌3.5%，創近5年低位；創業板指數報1,666點，跌2.83%，創逾4年新低。
【15:13更新】
恒生指數午後再跌穿15,000點關口，報14,873點，跌434點，一度插逾500點；科指跌3.78%，報3,011點。
港交所 （00388） 最新跌4%；潤地（1109）挫逾10%。
環球戰略集團（8007）挫八成。
【12:05更新】
恒生指數半日收報15,004點，跌303點，大市成交額522.69億，再創14個月新低，自2022年11月1日後（14,859點）最低；科指跌2.46%，報3,062點。科指、國指同樣見14個月低。
聯想（992）逆市升1.3%，為半日表現最好藍籌；潤地（1109）跌8.8%，創近3年低，為半日表現最差藍籌。
多隻藍籌股創新低，百威亞太（1876）、華潤萬象生活（1209）、京東健康（6618）、碧服（6098）、九倉置業（1997）均創歷史新低。
ATM方面，美團（3690）跌5%破底；阿里巴巴（9988）跌0.6%；騰訊（700）跌2.8%。
【11:27更新】
恒生指數跌穿15,000點關口，報14,988點，跌320點；科指跌2.71%，報3,044點。
百威亞太（1876）跌8.4%；潤地（1109）跌8%。
【11:10更新】
恒生指數再挫，現報15,056點，跌252點，曾跌逾300點；科指跌2.13%，報3,063點。
美團（3690）跌5%，創近3年低；港交所跌近3%，報222.8元。
【10:17更新】
大市續尋底，恒生指數現報15,151點，跌157點，曾一度跌逾200點；科指跌1.12%，報3,094點。
蔚來（9866）跌近半成；小鵬（9868）、理想（2015）跌逾3%。
百威亞太（1876）跌5.2%、碧服（6098）跌3.1%、九倉置業（1997）跌1.9%均跌至新低。