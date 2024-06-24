恒生指數｜港股收市跌不足一點險守萬八關　全日成交僅964億

港股上周挫逾300點後，今早低開。恒生指數低開122點，報17,906點；科指開報3,671點，跌30點。

【16:40更新】

恒生指數全日反覆，先低開逾百點，最多曾挫238點，其後跌幅收窄並轉升，最後收市跌不足1點。恒指收報18,027點，跌0.8點，全日成交額不足千億，僅964.73億；科指跌0.65%，報3,677點；國指升1點，報6,441點。

內需股逆市造好，百威亞太（1876）及康師傅（322）均升逾3%，同為全日表現最好藍籌股；萬洲國際升（288）升2.9%；海爾智家（6690）升1.8%；蒙牛（2319）升1.3%。

半導體板塊受壓，中芯（981）插3.4%，為全日表現最差藍籌。