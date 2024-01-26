恒生指數｜港股收市跌259點穿萬六點　藥明生物、藥明康德大插水

港股3日升1,250點後，今早回吐。恒指低開53點，報16,158點；國指跌24點，報5,444點；科指挫1.4%，報3,264點。
【16:33更新】
恒生指數再挫，跌259點，收報15,952點，成交1,316億元；科指跌3.8%，報3,186點。
藥明生物（2269）挫18%；藥明康德（2359）跌逾16%。有報道指，藥明系急挫或與美國議員提出的一項，旨在禁止該公司及其附屬公司的法案有關。
美國參、眾兩院議員組成的兩黨小組提出法案，阻止某些生物技術公司獲得聯邦合同，稱該些公司由中國控制，涉及國家安全風險。
總結全星期，恒指累計升643點，升幅4.2%，科指亦升1.8%，均結束3星期跌勢。
【15:25更新】
恒生指數再跌穿萬六關，現報15,980點，跌231點。
藥明生物（2269）、藥明康德（2359）午後急瀉，曾觸發市場調節機制。
藥明生物現跌18.3%，報24.5元；藥明康德跌19.6%，報62.1元。
【13:15更新】
恒生指數午後續跌，現跌98點，報16,113點；科指跌2.28%，報3,235點。
藥明生物（2269）升5.6%，暫為表現最好藍籌；中升（881）挫一成，暫為表現最差藍籌。
【12:20更新】
恒生指數半日回吐151點，收報16,059點，半日大市成交額564.86億；科指跌2.66%，報3,222點。
ATM向下，美團（3690）、阿里巴巴（9988）、騰訊（700）分別跌逾1%至3%。
藥明生物（2269）、港交所（388）逆市造好；聯想（992）跌逾8%。
【10:23更新】
恒生指數現升222點，報16,234點；科指跌1.35%，報3,265點。
「中字頭」續旺，中鋁國際（2068）股價再升近一成。