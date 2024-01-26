恒生指數｜港股收市跌259點穿萬六點　藥明生物、藥明康德大插水

港股｜港股股票市場黑雨打風休市，一文睇清惡劣及極端天氣下港股交易安排。(資料圖片)

港股3日升1,250點後，今早回吐。恒指低開53點，報16,158點；國指跌24點，報5,444點；科指挫1.4%，報3,264點。

【16:33更新】

恒生指數再挫，跌259點，收報15,952點，成交1,316億元；科指跌3.8%，報3,186點。

藥明生物（2269）挫18%；藥明康德（2359）跌逾16%。有報道指，藥明系急挫或與美國議員提出的一項，旨在禁止該公司及其附屬公司的法案有關。

美國參、眾兩院議員組成的兩黨小組提出法案，阻止某些生物技術公司獲得聯邦合同，稱該些公司由中國控制，涉及國家安全風險。

總結全星期，恒指累計升643點，升幅4.2%，科指亦升1.8%，均結束3星期跌勢。