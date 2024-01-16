恒生指數｜港股收市跌350點穿萬六關口　創逾一年低位

港股連跌兩日後，今早低開逾1%。恒生指數低開186點，報16,030點，創近五周低位；國指低開55點，報5,391點；科指跌1%，報3,369點。

【16:40更新】

港股連跌3個交易日，恒生指數失守16,000點收市，收市報15,865點，跌350點，約14個月低位，全日主板成交額約844億元；科技指數收市報3,325點，跌幅約2.3%，亦創逾一年低位；國企指數跌103點，報5,343點。

ATMXJ跌逾2%至逾3%，以京東集團跌幅較大。

京東健康（6618）及龍湖（960）跌近7%；康師傅（322）跌近6%，是跌幅最大3隻藍籌股。ATMXJ跌逾2%至逾3%，以京東（9618）跌幅較大。