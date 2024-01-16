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財經
2024-01-16 16:53:00

恒生指數｜港股收市跌350點穿萬六關口　創逾一年低位

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大市擺脫不斷往下尋底弱態

港股2024年首個交易日稍高開87點至17,135點，收市則跌258點，失守17,000點。(資料圖片)

港股連跌兩日後，今早低開逾1%。恒生指數低開186點，報16,030點，創近五周低位；國指低開55點，報5,391點；科指跌1%，報3,369點。

【16:40更新】

港股連跌3個交易日，恒生指數失守16,000點收市，收市報15,865點，跌350點，約14個月低位，全日主板成交額約844億元；科技指數收市報3,325點，跌幅約2.3%，亦創逾一年低位；國企指數跌103點，報5,343點。

ATMXJ跌逾2%至逾3%，以京東集團跌幅較大。

京東健康（6618）及龍湖（960）跌近7%；康師傅（322）跌近6%，是跌幅最大3隻藍籌股。ATMXJ跌逾2%至逾3%，以京東（9618）跌幅較大。

中資電訊股逆市向好，中聯通（762）和中移動（941）升近1%，為表現最好兩隻恒指成份股。

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【15:23更新】

恒生指數尾市再跌逾300點，現跌319點，報15,897點；科指跌2.17%，報3,330點。

滙豐（005）、東亞（023）跌近3%；渣打（2888）、恒生（011）跌逾3%；中銀香港（2388）跌逾1%。

龍湖（960）跌近6%，藍籌中表現最差。

【13:15更新】

恒生指數現跌289點，報15,926點；科指跌2.1%，報3,332點。

中資電訊股逆市揚，中移動（941）升0.45%；中聯通（762）升0.4%；中電信（728）升1.2%。

【12:06更新】

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恒生指數半日反覆向下，中午收報15,904點，跌311點，跌穿萬六關口，大市成交404.7億；科指跌2.34%，報3,324點。

百度（9888）反彈升1.39%；報101.9元，為半日表現最好藍籌股；龍湖（960）半日跌7%，報9.46元，為半日表現最差藍籌股。

ATM跌逾2%至3%；滙豐（005）跌近3%；港交所（388）跌逾3%。

【10:46更新】

恒生指數現跌157點，報16,058點；科指跌1.18%，報3,364點。

ATM分別跌1%；百度（9888）反彈逾2%。

樂華娛樂（2306）挫逾七成，破底低見1.52元創新低。

蔚小理逆市反彈，蔚來（9866）升0.7%；小鵬汽車（9868）升3%；理想（2015）升0.2%。

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