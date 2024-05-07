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財經
2024-05-07 16:42:00

恒生指數｜港股收市跌98點結束10連升　科指跌穿4000點水平

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恒指公司：港股市場估值較低　市場樂觀情緒因滬深港通有望擴大

恒指公司：港股市場估值較低　市場樂觀情緒因滬深港通有望擴大

恒指連升10日後，今早微低開。恒生指數開市跌不足1點，報18,577點；國指低開4點，報6,568點；科指低開0.13%，報4,002點。

【16:42更新】

港股結束過去10個交易日升勢，恒生指數最多跌近170點，收市報18,479點，跌98點，主板成交逾1,134.24億；科指跌穿4,000點水平，收報3,922點；國指跌45點，報6,526點。

重磅股方面，藍籌友邦（1299）回吐2%；滙控（005）升0.7%；港交所（388）下滑1.2%。

華潤置地（1109）升3.7%，為全日表現最好藍籌；網易（9999）跌近5%，為全日表現最差藍籌。

科技股領跌，除網易外，其他亦下跌，美團（3690）跌近4%；百度（9888）跌2.1%；阿里巴巴（9988）跌1.8%；京東（9618）跌2.1%；小米（1810）跌0.8%；騰訊（700）跌1.1%。

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【13:20更新】

恒生指數午後續跌，現跌約113點，報18,464點；科指跌1.79%，報3,936點。

聯想（992）升3%，暫為表現最好藍籌股；網易（9999）跌4.2%，暫為表現最差藍籌股。

【12:30更新】

恒生指數中午收報18,420點，回吐157點，大市半日成交629.43億；科指跌1.98%，報3,928點；國指跌0.8%，報6,517點。

重磅股方面，藍籌友邦（1299）回吐2.7%；滙控（005）跌0.1%；港交所（388）下滑1.9%。

東方海外（316）升3.2%，為半日表現最好藍籌；網易（9999）跌4%，為半日表現最差藍籌。

科技股向下，除網易外，其他亦下跌，美團（3690）跌3.8%；百度（9888）跌2.4%；阿里巴巴（9988）跌2.2%；京東（9618）跌2.1%；小米（1810）跌0.8%；騰訊（700）跌1.6%。

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【10:40更新】

恒生指數現報18,524點，跌約54點；科指跌0.83%，報3,974點。

三桶油逆市升0.6%至逾2%。

ATM向下，美團（3690）跌逾3%；阿里巴巴（9988）跌逾2%；騰訊（700）跌0.3%。

內房股個別發展，中海外（688）跌逾1%；潤地（1109）升近2%；龍湖（960）跌0.6%。

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