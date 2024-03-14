恒生指數｜港股收跌120點再失萬七關　藥明系再挫友邦績後瀉

港股續於萬七關水平之上靠穩。恒指高開38點，報17,120點；國指高開8點，報5,940點；科指高開0.3%，報3,668點。
【16:40更新】
恒生指數午後受A股拖累，恒指最多跌204點，見16,878點全日低，最終收報16,961點，跌120點，大市全日成交1,131.3億；國指跌25點，報5,906點；科指跌52點，報3,603點。
盈富基金（2800）跌0.9%，報7.17元，成交最多，達106.3億；成交第二大為騰訊（700），跌0.5%。
藥明系拖低大市，藥明生物（2269）跌13.1%；藥明康德（2359）急跌12.1%，為表現最差的兩隻藍籌。
友邦（1299）公布去年新業務價值增長33%，派末期息119.07港仙，股價受壓跌4%。
【13:48更新】
恒生指數午後跌約150點，報16,930點，跌穿萬七關；科指跌1.64%，報3,596點。
科技股大跌，阿里巴巴（9988）、美團（3690）、小米（1810）跌1%；騰訊（700）跌0.7%；京東（9618）跌0.4%。
太古A（019）績後偏軟跌0.2%；友邦（1299）績後跌逾4%。
【12:12更新】
恒生指數半日跌97點，報16,984點，半日成交額634.07億；科指跌1.2%，報3,612點。
友邦（1299）績後跌逾4%。
藥明系下挫，藥明生物（2269）跌逾8%；藥明康德（2359）、藥明合聯（2268）跌逾9%。
三桶油升逾1%至2%。
【11:16更新】
恒指現轉跌約27點，報17,054點；科指跌0.79%，報3,627點。
黃金相關股上升，中國黃金（2099）升近一成；紫金（2899）升逾半成破頂；招金（1818）升1%。
藥明系再挫，藥明生物（2269）跌逾7.5%；藥明康德（2359）跌逾7.5%。
途虎養車（9690）股價今早反彈約10%，曾高見12元，周三（14日）午後一度挫逾四成。