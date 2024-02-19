恒生指數｜港股收跌184點內需股回吐　資源股逆市造好

A股復市向好，龍年首日紅盤高開，港股則低開。恒生指數低開5點，報16,334點；國指低開16點，報5,541點；科指低開22點，報3,320點。
【16:16更新】
恒生指數全日反覆向下，全日收報16,155點，跌184點，大市全日成交820.87億；科指跌2.68%收市，報3,253點。
藍籌股全日普遍受壓，內需股回吐，李寧（2331）挫8.4%；安踏（2020）跌3.3%；潤啤（291）跌近4%；蒙牛（2319）.HK) 跌4.8%；海底撈（6862）跌1.8；康師傅（322）跌6.25%。
ATMXJ同樣回吐，阿里巴巴（9988）跌1.8%；騰訊（700）跌近2.4%；美團（3690）跌2.5%；百度（9888）跌3.1%；京東（9618）跌4%。
藍籌內房物管股沽壓大，華潤萬象生活（1209）跌近4%；碧服（6098）跌5.4%；龍湖（960）跌5.2%。
至於資源股則造好，「三桶油」升逾2%至4%；紫金礦業（2899）升5%；中國神華（1088）升4.1%。
【13:40更新】
恒生指數午後跌183點，報16,156點；科指跌2.93%，報3,244點。
李寧（2331）跌近9%；小米（1810）跌幅擴至逾4%小米 （01810） 跌幅擴至逾4%。
【12:20更新】
恒生指數半日跌163點，報16,176點，半日大市成交500.33億；科指跌2.7%，報3,252點。
商品資源股逆市揚，中國神華（1088）升4.6%，為半日表現最好藍籌；紫金礦業（2899）升4.2%；中海油（883）升近4%；潤電（836）升3.8%；中石油（857）、中石化（386）升2.8至3%。
李寧（2331）跌近9%，為半日表現最差藍籌。
【10:25更新】
恒指現跌176點，報16,163點；科指跌2.53%，報3,258點。
藥明康德（2359）暫為表現最好藍籌，升3.7%、藥明生物則（2269）跌3%；李寧（2331）跌7.5%，暫為表現最差藍籌。
美團（3690）跌逾3%；騰訊（700）跌1.7%；阿里巴巴（9988）跌1.3%。