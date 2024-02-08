恒生指數｜港股收跌203點成交額縮25%　藥明系再跌逾7%

港股臨近新年長假，觀望氣氛強。恒生指數低開93點，報15,988點；科指跌0.4%，報3,179點。
【16:25更新】
恒生指數全日收15,878點，跌203點，大市成交額777.13億元，縮減25%；科指報3,168點，跌0.7%；國指跌61點，報5,360點。
阿里巴巴（9988）績後股價受壓，於70元爭持，收報70.3元。ATMXJ其餘股份亦下跌。
藥明康德、藥明生物同樣跌7%以上，是表現最差兩隻藍籌股。
晶片股反彈、汽車股、內房股及物管股造好。
【14:45更新】
恒生指數跌幅再加劇，暫報15,859點，跌221點；科指跌0.95%，報3,160點。
半導體股反彈，華虹半導體（1347）反彈幅度擴至一成；中芯國際（981）升逾2%。
阿里巴巴（9988）續跌近7%。
【13:10更新】
恒生指數午後跌幅加劇，暫報15,919點，跌162點；科指跌0.44%，報3,176點。
阿里巴巴（9988）午後續跌近7%。
藥明系下挫，藥明生物（2269）、藥明康德（2359）跌逾7%，暫為表現最差的藍籌股之一。
【12:15更新】
恒生指數半日收報15,941點，跌140點，跌出萬六關；大市半日成交額416.11億元；科指跌0.34%，報3,179點。
阿里巴巴（9988）績後跌近6.8%；內房股逆市向上，融創（1918）升逾7%；潤地（1109）、龍湖（960）升逾2%。
【10:30更新】
恒生指數現跌99點，報15,982點；科指報3,195點，升0.14%。
阿里巴巴（9988）開市後下挫，跌幅擴至逾6%，最新跌6.3%。