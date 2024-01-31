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財經
2024-01-31 16:18:00

恒生指數｜港股收跌218點　舜宇光學盈警全日跌11%

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港股｜港府加快推動颱風暴雨期間不停市，據報指示小組數周內交可行計劃。

港股昨日跌373點後，今早低開。恒指低開51點，報15,652點；國指跌0.5%，報5,248點；科指跌0.9%，報3,070點。

【16:15更新】

恒生指數收報15,489點，跌218點，全日大市成交額988.45億；科指跌3%，險守3千關，報3,005點。

申洲國際（2313）升2.5%，報69.7元；為全日表現最好藍籌股；舜宇光學（2382）發盈警，全日跌11.5%，收報47.8元，創3年低。

【14:51更新】

恒生指數現報15,472點，跌231點；科指跌3.22%，報2,999點，跌穿3千點關。

舜宇光學（2382）午後續跌，現跌12.7%。

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【12:13更新】

恒生指數半日收報15,544點，跌159點，大市半日成交額490.55億；科指跌2.05%，報3,035點。

平保（2318）逆市升逾1%；藥明生物（2269）跌逾5%；舜宇光學（2382）跌近一成。

【10:25更新】

恒生指數現報15,490點，跌212點；科指跌2.49%，報3,021點。

舜宇光學（2382）績後跌8.6%，報49.4元，暫為表現最差藍籌股。

科技股向下，美團（3690） 跌3%破底；騰訊（700）跌0.7%；阿里巴巴（9988）跌逾1%；小米（1810）跌近4%；京東（9618）跌2%。

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