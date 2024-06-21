恒生指數｜港股收跌306點　藍籌股接近全線下跌

港股上日回吐近百多點後，今早低開。恒指低開136點，報18,199點；國指開報6,500點，跌56點；科指開報3,720點，跌47點。
【17:15更新】
恒指連跌兩日，全日好淡爭持，曾失守萬八點，低見17,968點，收市報18,028點，險守萬八大關，收跌306點，全日成交額1,290.76億；科指3,700點失而復得，收報3,701點，跌1.8%。全星期計升86點；科指跌約0.2%，連跌兩周。
藍籌股僅阿里健康（241）升約0.3%、中移動（941）持平，其餘均跌；信義光能（968）跌逾5%，是表現最差藍籌股。
ATMXJ跌近2%至3%；三桶油回吐2至3%。
【13:22更新】
恒指午後續跌逾300點，好淡爭持，現報18,025點；科指跌近2%，報3,694點。
目前藍籌股全線向下，聯想（992）跌0.1%。
【12:15更新】
好淡爭持下，恒生指數半日收報18,021點，跌313畸，守住萬八關，成交半日報550.5億；科指跌2.15%，報3,686點。
恒大系造好，恒大汽車（708）半日升逾37%；恒大物業（6666）升逾11%；中國恒大（3333）繼續停牌。
中海油（883）回吐4%。
【11:16更新】
恒生指數跌幅擴大至逾300點，曾失守18,000點。
【10:15更新】
恒生指數現跌182點，報18,152點；科指跌1.23%，報3,721點。
商湯（020）宣布配股，折讓9.1%，股價曾跌逾4%，現轉升0.7%。
黃金相關股逆市揚，紫金（2899）升0.6%；招金（1818）、靈寶黃金（3330）均升2%。
科網股向下，阿里巴巴（9988）、騰訊（700）跌近1%；百度（9888）、網易（9999）跌2%。