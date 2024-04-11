恒生指數｜港股收跌44點穩守萬七關　本地地產股普遍下跌

美國3月份通脹數據公布，市場對減息預期急降溫，美股下跌，而港股今早回吐低開，再度失守萬七關。恒指低開282點，報16,856點；國指低開105點，報5,910點；科指低開2%，報3,480點。
【16:35更新】
恒生指數全日收報17,095點，跌44點，全日成交987.97億；科指跌0.38%，報3,538點；國指報6,003點，跌12點。
今日主要分類指數變動不大，惟地產分類指數跌逾1%。其中新世界（017）跌逾4%；領展（823）跌逾3%；部分內房及物管股亦普遍下跌。
醫藥股受壓，藥明康德（2359）跌逾4%；再鼎醫藥（9688）挫逾7%；百濟神州（6160）跌近5%；四環醫藥（460）跌逾3%。
北水南下方面，全日合計淨流入71.5億元，較上日增加207.57%，是3月22日145.38億元後最多，連續第9日流入，累計流入406.68億元；南水北上合計淨流入20.22億元人民幣，終止單日流出。
【14:57更新】
恒生指數跌幅收窄，現跌36點，報17,102點；科指跌0.33%，報3,540點。
星空華文（6698）挫逾8%，其關聯公司上海燦星向華納提訴獲受理，目前案件移送上海市第二中級人民法院，已於本月8日立案。
ATM轉升，分別升0.5至1%。
【12:20更新】
恒生指數半日跌129點，報17,009點，守住萬七點關口，半日成交518.99億；科指跌1.3%，報3,505%。
受美國數據影響，市場對減息預期降溫，本港地產股下跌，其中新世界（017）跌逾5%；恒地（012）、長實（1113）、新地（016）跌逾1%。
6源股造好，兩桶油逆市升逾1%；招金（1818）升逾1%；靈寶黃金（3330）升8%。
思捷環球（330）連升兩天後，今午股價回吐15%。
【10:35更新】
恒生指數現報16,964點，跌174點，續在萬七關口爭持；科指跌1.49%，報3,499點。
早前接獲清盤呈請的內房世茂集團（813）股價跌7%，集團表示，將在稍後階段，結合其境外重組進度，考慮是否向高院申請認可令。
兩桶油逆市升，中石油（857）升逾1%；中海油（883）升0.6%。