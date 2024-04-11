恒生指數｜港股收跌44點穩守萬七關　本地地產股普遍下跌

今日主要分類指數變動不大，惟地產分類指數跌逾1%。其中新世界（017）跌逾4%；領展（823）跌逾3%；部分內房及物管股亦普遍下跌。

美國3月份通脹數據公布，市場對減息預期急降溫，美股下跌，而港股今早回吐低開，再度失守萬七關。恒指低開282點，報16,856點；國指低開105點，報5,910點；科指低開2%，報3,480點。

星空華文（6698）挫逾8%，其關聯公司上海燦星向華納提訴獲受理，目前案件移送上海市第二中級人民法院，已於本月8日立案。

受美國數據影響，市場對減息預期降溫，本港地產股下跌，其中新世界（017）跌逾5%；恒地（012）、長實（1113）、新地（016）跌逾1%。

6源股造好，兩桶油逆市升逾1%；招金（1818）升逾1%；靈寶黃金（3330）升8%。

思捷環球（330）連升兩天後，今午股價回吐15%。

【10:35更新】

恒生指數現報16,964點，跌174點，續在萬七關口爭持；科指跌1.49%，報3,499點。

早前接獲清盤呈請的內房世茂集團（813）股價跌7%，集團表示，將在稍後階段，結合其境外重組進度，考慮是否向高院申請認可令。