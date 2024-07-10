恒生指數｜港股收跌51點　創兩個半月收市低

港股連跌三日，累插逾500點後，今早反彈。恒指高開90點，報17,613點；科指升39點，報3,639點。

【13:32更新】

港股今日先升後跌，收市失守俗稱牛熊分界的250天線及連跌4日。恒生指數最終收報17,471點，跌51點，大市全日成交1,023.4億；國指跌24點，報6,251點；科指跌不足1點，報3,600點。

百度（9888）跟隨收市升10.1%，報95.05元，為表現最好藍籌及科指成份股。券商憧憬百度旗下「蘿蔔快跑」，有望實現無人駕駛網約車商業模式盈利。

中國宏橋（1378）插6.8%，為表現最差藍籌股。