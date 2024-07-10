恒生指數｜港股收跌51點　創兩個半月收市低

港股連跌三日，累插逾500點後，今早反彈。恒指高開90點，報17,613點；科指升39點，報3,639點。
【13:32更新】
港股今日先升後跌，收市失守俗稱牛熊分界的250天線及連跌4日。恒生指數最終收報17,471點，跌51點，大市全日成交1,023.4億；國指跌24點，報6,251點；科指跌不足1點，報3,600點。
百度（9888）跟隨收市升10.1%，報95.05元，為表現最好藍籌及科指成份股。券商憧憬百度旗下「蘿蔔快跑」，有望實現無人駕駛網約車商業模式盈利。
中國宏橋（1378）插6.8%，為表現最差藍籌股。
北水方面，滬深港通全日合計錄得28.74億流入，總成交額328.05億，較上日少近半，總成交額亦佔大市成交32.05%，合計額度餘額811.26億，
【13:32更新】
恒生指數現報17,516點，跌7點；科指升0.41%，報3,615點。
油股午後向下，中石油（857）、中石化（386）午後跌3%。
【12:24更新】
恒生指數半日升47點，報17,570點；科指升0.73%，報3,627點。
百度（9888）升一成，為半日表現最好藍籌；中國神華（1088）逆市跌近半成，為半日表現最差藍籌。
農夫山泉（9866）升逾4%；小米（1810）跑輸，跌0.9%。
油股向下，中海油（883）及中石油（857）均曾跌近2%。
【10:28更新】
恒生指數現升146點，報17,669點；科指升1.59%，報3,658點。
百度（9888）升幅進一步擴至一成；阿里巴巴（9988）、騰訊（700）、美團（3690）分別升逾1%。
中國神華（1088）指，料上半年集團歸屬於公司所有者的本期利潤為318億至338億元人民幣，跌13.8%，即按年跌8.4%。股價逆市跌逾5%。
農夫山泉（9633）升8%。