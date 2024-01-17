恒生指數｜港股收跌589點再創14個月低位　科指跌約5%

港股昨日跌穿16,000點，今早續低開百點。恒生指數低開101點，開報15,764點；科指跌近1%，報3,294點；國指跌2.3%，報5,221點。

【16:34更新】

恒生指數收報15,276點，再跌589點，再創逾14個月低位，最多曾跌逾670點，大市全日成交1,305.41億；科指跌近5%，報3,160點，創逾1年低位；國指跌210點，報5,132點。

藍籌股全線下跌，科技股ATMXJ跌幅顯著，阿里健康（241）急挫近9%，是跌幅最大的藍籌。

滬深股市亦收跌逾2%至3%，上證綜合指數收報2,833點，跌2.09%，創逾3年半低位；深證成份指數報8,759點，跌2.58%，創逾4年半新低；創業板指數報1,699點，跌3%，創逾4年低位。