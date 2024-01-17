恒生指數｜港股收跌589點再創14個月低位　科指跌約5%

港股昨日跌穿16,000點，今早續低開百點。恒生指數低開101點，開報15,764點；科指跌近1%，報3,294點；國指跌2.3%，報5,221點。
【16:34更新】
恒生指數收報15,276點，再跌589點，再創逾14個月低位，最多曾跌逾670點，大市全日成交1,305.41億；科指跌近5%，報3,160點，創逾1年低位；國指跌210點，報5,132點。
藍籌股全線下跌，科技股ATMXJ跌幅顯著，阿里健康（241）急挫近9%，是跌幅最大的藍籌。
滬深股市亦收跌逾2%至3%，上證綜合指數收報2,833點，跌2.09%，創逾3年半低位；深證成份指數報8,759點，跌2.58%，創逾4年半新低；創業板指數報1,699點，跌3%，創逾4年低位。
【15:00更新】
恒生指數跌幅再擴大，現跌656點，報15,209點。
京東健康（6618）、阿里健康（241）分別跌逾7%，為表現最差藍籌。
九倉置業（1997）跌3.9%，報22.85元；碧服（6098）跌5.21%；京東（9618）跌6%，三股同創歷史新低。
【13:50更新】
恒生指數現報15,360點，跌505點；科指跌4.36%，報3,181點。翻查資料，恒生指數亦已跌穿2005年最高值15,508點的紀錄。
港鐵（066）最新跌近5.3%，曾一度破底，現低見25.65元，創恒生指數近3年低。
藍籌股中，現僅有海爾智家（6690）錄得升幅，圾0.46%，報21.85元。
【13:20更新】
恒生指數一度挫逾500點，現跌477點，報15,388點。
【12:10更新】
恒生指數再挫逾400點，半日跌446點，報15,419點，跌穿15,500點，半日大市成交620.6億；科指跌3.87%，報3,197點。
藍籌股全錄跌幅，ATMXJ跌逾2%至5%，其中美團（3690）險跌穿招價股69元，半日報69.9元。
線上醫療股插水，京東健康（6618）、阿里健康（241）分別挫逾6%，為表現最差藍籌股，京東健康更跌至上市新低。
【10:23更新】
恒生指數現跌418點，報15,447點；科指跌3.53%，報3,208點。
美團（3690）跌半成；港交所（388）再跌3.3%。
蔚來（9868）、小鵬（9866）分別跌逾8%；理想（2015）轉跌0.5%。