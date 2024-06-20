恒生指數｜港股收跌95點　莎莎復派息股價飆8%

恒指昨日急彈逾500點後，今早好淡爭持。恒指高開23點，報18,453點；國指開報6,595點，高開8點；科指高開6點，報3,838點。
【16:36更新】
港股全日高開低走，收市報18,335點，跌95點，主板成交額1,035.55億；科指跌約1.7%，報3,767點；國指跌31點，報6,556點。
零售股莎莎恢復派息，股價收市飆8%。
「三桶油」升近2%至3.5%，中海油（883）表現最好，是升幅最大藍籌股。
醫藥、內房股現較大跌幅，中生製藥（1177）、龍湖（960）、海底撈（6862）均跌逾5%，亦是全日表現最差的藍籌股。
ATMXJ除小米（1810）升0.2%，其餘均跌；中資電訊股及晶片股向上。
【15:00更新】
恒生指數現報18,316點，跌114點；科指跌1.69%，報3,767點。
「三桶油」齊升，中海油（883）升3%破頂；中石油（857）升2.6%；中石化（386）升1.6%。
「中字頭」股造好，中人壽（2628）升近2%；中芯國際（981）升1.4%；中聯通（762）升1%；中移動（941）升0.8%；中國宏橋（1378）及中國神華（1088）升逾0.2%。
【12:33更新】
恒生指數半日回吐，下跌88點，報18,341點，半日成交552.52億；科指亦跌1.3%，報3,780點。
ATM跌0.3%至逾1%；三桶油逆市升近2%至近3%，其中中海油（883）創歷史新高；芯片股中芯國際（981）升近4%。
【10:30更新】
恒生指數報18,457點，升27點；科指跌0.54%，報3,811點。
「中字頭」股造好，三桶油升逾1至2%；中移動（941）升0.8%；中國聯通（762）升1.1%。
冠忠巴士（306）受惠跨境旅遊巴復甦發盈喜，現升8%。
ATM個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.4%；騰訊（700）升0.4%；美團（3690）跌0.8%。